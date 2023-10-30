Đúng hôm nay, thứ Hai 30/10/2023, 3 con giáp tài lộc 'rớt trúng vai', tiền bạc tăng vun vút, sự nghiệp khởi sắc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 05:45

3 con giáp tài lộc 'rớt trúng vai', tiền bạc tăng vun vút, sự nghiệp khởi sắc không ngờ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể có cơ hội kiếm tiến mới nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt thì mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

Về phương diện tình cảm của con giáp may mắn này cũng khá ổn định. Bản mệnh và người ấy không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa. Tình cảm vốn là thứ mong manh, nếu không được chăm sóc cẩn thận là có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì vậy muốn duy trì mối quan hệ dài lâu thì tuổi Dậu nên trân trọng và giữ lấy hạnh phúc cho mình.

Đúng hôm nay, thứ Hai 30/10/2023, 3 con giáp tài lộc 'rớt trúng vai', tiền bạc tăng vun vút, sự nghiệp khởi sắc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của ngườituổi Ngọ tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời điểm tới. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ vô cùng hanh thông, thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ, bản mệnh đút túi số tiền không hề nhỏ chút nào.

Một ngày khá may mắn và thành công trong công việc của con giáp này. Chuyện tình cảm của con giáp này không được thuận lợi như thế. Bản mệnh và người ấy có nhiều mâu thuẫn, xung đột khiến tình cảm rạn nứt, nhưng không ai chịu nhún nhường để giúp cho tình yêu thêm bền chặt.

Đúng hôm nay, thứ Hai 30/10/2023, 3 con giáp tài lộc 'rớt trúng vai', tiền bạc tăng vun vút, sự nghiệp khởi sắc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình tình cảm có bước chuyển biến vô cùng tích cực. Con giáp này có sức hút đặc biệt với người khác giới, sự cá tính chính là điều khiến bản mệnh trở nên nổi bật và gây ấn tượng với người đối diện, nhưng chính sự mềm mỏng mới là yếu tố chiếm được trái tim đối phương.

Đời sống tình cảm có những biến chuyển tích cực, đem đến cho bạn những phút giây lãng mạn, ngọt ngào. Dường như đối với bạn trong những ngày này, quan trọng nhất là những phút ở bên người mình yêu thương.

Đúng hôm nay, thứ Hai 30/10/2023, 3 con giáp tài lộc 'rớt trúng vai', tiền bạc tăng vun vút, sự nghiệp khởi sắc không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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