Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10/2023), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 11:45

3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Dần

Vận khí của người tuổi Dần ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc. Bạn cũng sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn tìm được hướng đi mới vào thời gian tới. 

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình hài hòa, vợ chồng yêu thương trân trọng nhau, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người độc thân vượng vận đào hoa, nhân duyên tốt đẹp, mở rộng mạng lưới quan hệ xã giao, đi tới đâu cũng có người để ý và mong muốn kết thân. Nhìn chung, vận trình tình cảm của bạn lý tưởng vô cùng.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10/2023), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn trong công việc trong thời gian tới. Không chỉ được đồng nghiệp trợ giúp mà còn được cấp trên trọng dụng, tín nhiệm, sớm có cơ hội thăng tiến. Đường tài lộc của bạn cũng ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Bạn sớm gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Bạn sẽ có sức hút mạnh mẽ hơn đối với người khác phái, điều này cũng là do sau khi vận may về tình yêu và mối quan hệ của bạn được cải thiện. Ham muốn tình yêu và các mối quan hệ cũng sẽ giúp bạn chủ động hơn trước những người khác phái, vì vậy bạn sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm và ưu ái của người khác giới.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10/2023), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp cũng thăng tiến, người tuổi Ngọ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời, tiền bạc của bạn chỉ có lên chứ không có giảm, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Trong tương lai, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Phương diện tình cảm của bạn cũng sinh động vô cùng. Nhân duyên vượng mang tới cho tuổi Thìn không ít cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đối tượng có địa vị xã hội cao, giàu có về kinh tế. Điều quan trọng là bạn cần mở rộng trái tim đón nhận tình cảm ấy.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/10-28/10/2023), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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