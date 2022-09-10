Người làm công ăn lương gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Thu nhập của họ ở mức ổn định. Ngoài ra, những người làm nghề tay trái có thể kiếm thêm một khoản kha khá trong thời gian sắp tới. Với những người làm ăn kinh doanh, các lời mời hợp tác sẽ tự tìm đến cửa. Nếu biết cách lựa chọn và nắm bắt, con đường tiền tài của tuổi Sửu sẽ ngày càng rộng mở.

Tử vi nói rằng hôm nay (10/9), vận khí của người tuổi Sửu có sự khởi sắc. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc "bung lụa", gặt hái thêm nhiều thành công mới. Khi đó, thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng lên, túi tiền ngày một dồi dào, dư dả hơn.

Về chuyện tình duyên, đào hoa vận soi rọi nên duyên của người tuổi Sửu rất tốt đẹp. Người cô đơn có thể tìm được một người khiến mình ưng ý.

Tử vi nói rằng hôm nay (10/9), vận khí của người tuổi Sửu có sự khởi sắc, cuộc sống suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Mùi tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 10/9/2022, tử vi học có nói tuổi Mùi gặp gặp may mắn và thuận lợi về mọi mặt. Đặc biệt, chính hôm nay là thời điểm tuổi Tý dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 10/9/2022, tử vi học có nói tuổi Mùi gặp gặp may mắn và thuận lợi về mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, làm việc gì cũng như ý. Bạn có năng khiếu hài hước, giao tiếp tốt nên đi đâu cũng chiếm được cảm tình của người khác. Tình yêu trong hôm nay cực kì hanh thông tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp bạn làm việc hăng say.

Công việc tốt thu nhập cũng rất ổn, hôm nay nếu phải đầu tư vào công việc nào đó thì hãy tính toán thật kĩ vì đây là cơ hội tốt đó nhé. Tuổi Dậu nhớ tư vấn ý kiến của người có kinh nghiệm đừng để đầu tư sai chỗ.

Thứ Bảy ngày 10/9/2022 này người tuổi Dậu theo nghiệp kinh doanh công việc sẽ càng tốt hơn nhiều, đơn hàng về ầm ầm. Người bán hàng nhỏ lẻ cũng có thêm thu nhập, giúp bạn có tinh thần để phát triển sự nghiệp khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Thứ Bảy ngày 10/9/2022 này người tuổi Dậu theo nghiệp kinh doanh công việc sẽ càng tốt hơn nhiều, đơn hàng về ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet

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