Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/10): "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", 3 con giáp được Thần Tài "nhả vía" tài lộc, tiền bạc ùa về nhà, "bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc", trăm sự hoàn mỹ ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 05:07

Đúng vào hôm nay, 3 con giáp đổi đời trong nháy mắt nhờ bản tính lương thiện nên được ơn trên yêu thương, cuộc đời từ đây vô âu vô lo, đón ngày cuối tuần trên "núi vàng".

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ là một trong những con giáp được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc có nhiều bước ngoặt đáng chú ý. 

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - một vì sao đem lại may mắn về tiền bạc chiếu rọi, tuổi Ngọ rất dễ phát tài, phát lộc, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn thì con đường công danh, sự nghiệp của họ không có gì cần phải lo lắng khi bước vào hôm nay. 

Nếu thời gian trước, tuổi Ngọ được khuyên nên kiềm chế sự nóng nảy của họ, bình tĩnh chờ thời cơ thì hôm nay chính là lúc họ "bung lụa", thể hiện hết khả năng của bản thân cho việc kiếm tiền, làm giàu. 

Tuổi Ngọ trời sinh đã là những người rất năng nổ, hoạt bát, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ưu điểm của họ là sự nhiệt huyết, hết mình không chỉ với công việc mà còn với cả những người mà họ quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên bên cạnh đó, đôi khi sự nhanh nhảu đoảng lại dễ khiến người tuổi Ngọ làm hỏng việc lớn. Biết phát huy điểm tốt, hạn chế nhược điểm, tuổi Ngọ sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công và viên mãn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/10): 'thánh nhân đãi kẻ khù khờ', 3 con giáp được Thần Tài 'nhả vía' tài lộc, tiền bạc ùa về nhà, 'bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc', trăm sự hoàn mỹ ngày cuối tuần - Ảnh 1
Nếu thời gian trước, tuổi Ngọ được khuyên nên kiềm chế sự nóng nảy của họ, bình tĩnh chờ thời cơ thì hôm nay chính là lúc họ "bung lụa". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con giáp tuổi Thìn rất giàu tình cảm, đồng thời không quan tâm đến danh và tài sản. Họ cũng là những người có một khiếu hài hước bẩm sinh.

Về tài lộc, bước vào hôm nay, những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, vận xui không chỉ tan biến mà những chuyện vui cũng đến gấp đôi. Công việc thành công, kinh doanh lộc lá dồi dào, cuộc sống của người tuổi Thìn suôn sẻ hạnh phúc, sắp tới sẽ gặp được thành tựu lớn lao, hanh thông, an nhàn hưởng phú quý.

Nếu thời gian trước chi tiêu tằn tiện, cuộc sống khó khăn thì hôm nay sẽ rủng rỉnh chi tiêu, xài gì cũng được. Con giáp tuổi Thìn sẽ bắt đầu gặt hái thành quả trong sự nghiệp. Những cố gắng trước đây của họ cũng sẽ không vô ích, cuộc sống sẽ sung túc dần lên.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (29/10): 'thánh nhân đãi kẻ khù khờ', 3 con giáp được Thần Tài 'nhả vía' tài lộc, tiền bạc ùa về nhà, 'bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc', trăm sự hoàn mỹ ngày cuối tuần - Ảnh 2
Nếu thời gian trước chi tiêu tằn tiện, cuộc sống khó khăn thì hôm nay sẽ rủng rỉnh chi tiêu, xài gì cũng được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ làm điều mình muốn, dù có bị người khác ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Nói một cách khác, họ là những kẻ "cứng đầu". Trong một số hoàn cảnh, điều này có nghĩa là họ sẽ không lùi bước trước khó khăn, luôn kiên cường tiến về phía trước. Ngược lại, trong một số trường hợp, họ bị coi là những kẻ bảo thủ, cứng nhắc. 

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thời gian trước tài vận tương đối "im ắng", thì hôm nay sẽ là thời điểm "thiên thời, địa lợi" tuyệt vời cho người tuổi Thân, chỉ còn đợi có "nhân hòa" nữa là họ đã có đủ các yếu tố để "phất lên" nhanh chóng. 

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay là lúc họ có thể nghiên cứu khả năng kinh doanh tay trái. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người tuổi Thân "nhắm mắt" đầu tư. Hãy nghiên cứu kỹ, thận trọng mọi bước đi và không bao giờ "đặt hết trứng vào một giỏ" luôn là lời khuyên cần thiết cho những người tuổi Thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h sáng mai (29/10), TOP 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, được Thần Tài vẫy gọi đón chào, nhận được tin vui bất ngờ, vận đỏ phơi phới, tiền - tình - danh khởi sắc toàn diện

Đúng 9h sáng mai (29/10), TOP 3 con giáp thoát hạn Tam Tai, được Thần Tài vẫy gọi đón chào, nhận được tin vui bất ngờ, vận đỏ phơi phới, tiền - tình - danh khởi sắc toàn diện

Đúng 9h sáng mai, 3 con giáp sau nhận được vô vàn tin vui bất ngờ đến với bản thân, chuẩn bị đón ngày cuối tuần sung túc hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 3 con giáp gặp may mắn liên tiếp 3 con giáp đổi vận giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 6 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền