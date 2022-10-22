Đúng hôm nay, thứ Bảy (22/10): "thời tới cản không nổi", TOP 3 con giáp chuẩn "con cưng" của Thần Tài, trúng số độc đắc liền tay, tài lộc thênh thang, của nả đầy nhà, cuối tuần phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 04:17

Vào hôm nay, 3 con giáp sau sẽ đón một ngày cuối tuần ngập tràn trong tiền bạc, phú quý bao vây khắp nơi, đích thị là "con cưng" của Thần Tài. Cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão lanh lợi, khôn khéo, rất biết nắm bắt thời cơ, giỏi xoay chuyển những tình thế bất lợi trở thành có lợi cho mình, nên trong cuộc sống sớm hay muộn thì họ cũng sẽ thành công. Nếu có thêm yếu tố "thiên thời, địa lợi" thì quá trình làm giàu của họ sẽ được rút ngắn đi.

Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Mão được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất, làm gì cũng thành công, thậm chí vượng phát, thu được những kết quả đến chính bản thân họ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hôm nay, tuổi Mão có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (22/10): 'thời tới cản không nổi', TOP 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, trúng số độc đắc liền tay, tài lộc thênh thang, của nả đầy nhà, cuối tuần phú quý an khang - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong hôm nay, tuổi Mão được cho là con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì hôm nay cũng là một ngày rất thuận lợi cho họ.

Hôm nay, tuổi Tuất có sự vươn lên của Chính Tài và Thiên Tài, báo hiệu đây là con giáp mang phú quý về nhà. Các cơ hội hợp tác và đầu tư mở rộng để gia tăng thêm tài vận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu cân nhắc để phát triển một số ngành nghề mới cho bản thân mình. Phát triển nghề tay trái sẽ giúp người tuổi Tuất đa dạng hóa nguồn thu nhập

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Tuất lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu và nếu không biết quản lý tiền bạc hiệu quả thì họ nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia để giúp những đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở chứ không nhanh chóng bốc hơi. Chú ý không mua theo những ý thức nhất thời và chỉ dành tiền cho những việc quan trọng.

Đúng hôm nay, thứ Bảy (22/10): 'thời tới cản không nổi', TOP 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, trúng số độc đắc liền tay, tài lộc thênh thang, của nả đầy nhà, cuối tuần phú quý an khang - Ảnh 2
Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền song tuổi Tuất lại cần chừng mực trong chuyện chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, đối với tuổi Hợi, ngày hôm nay là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Tuổi Hợi nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm một chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Hợi thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và một khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi không có gì cần lo lắng, hãy phát huy hết điểm mạnh của mình, tận dụng mọi nguồn lực và sự trợ giúp của những người xung quanh thì tài lộc tự nhiên sẽ chảy vào túi của họ, giúp họ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tin vui vào 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài trợ vận cho 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, không trúng độc đắc thì cũng trúng giải nhất, tiền tỷ cầm liền tay, một bước thành đại gia triệu đô

Tin vui vào 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài trợ vận cho 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, không trúng độc đắc thì cũng trúng giải nhất, tiền tỷ cầm liền tay, một bước thành đại gia triệu đô

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn sau có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời nhờ Thần Tài trợ vận. Từ đây cuộc đời nở hoa, tài lộc thăng hạng vượt bậc người người ngưỡng mộ.

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