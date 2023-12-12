Đúng hôm nay, thứ Ba 12/12/2023, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 05:45

3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, bạn nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vượng sắc. Người đã kết hôn đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, viên mãn vì nửa kia luôn chia sẻ và quan tâm đến bạn mỗi khi gặp khó khăn hoặc có chuyện buồn trong cuộc sống.   

Đúng hôm nay, thứ Ba 12/12/2023, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông, khả quan. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này phát huy năng lực của mình khi làm việc. Ngoài ra, không có điều gì có thể làm khó được chuyên môn của bản mệnh dù đó là thách thức trong công việc. Con giáp này “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay 

Hơn nữa, chuyện tình cảm như ý. Ở ngoài xã hội, người tuổi này có thể là người có địa vị và tiếng nói, nhưng khi về đến nhà thì bản mệnh trở thành một người trụ cột, đảm đang biết chăm lo cho gia đình. 

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 12/12/2023, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 12/12/2023, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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