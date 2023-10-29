Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, 3 con giáp giáp gặp Tam tai, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường, làm gì cũng nên cẩn trọng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, Dần - Thân Tương Xung dẫn tới xung đột trong cuộc sống của con giáp tuổi Dần, tuy nhiên đó là lúc để bạn nhận ra những mối quan hệ không lành mạnh. Có những người sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đẩy bạn vào rắc rối.

Kim - Mộc xung khắc cho thấy thời gian này, sự bận rộn trong tháng này sẽ tác động đến các mối quan hệ và sức khỏe của bạn. Sống trong hiện tại và buông bỏ quá khứ, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Thiên Tài ghé thăm trong giai đoạn này rất quan trọng đối với bản mệnh. Những người làm kinh doanh có thể mong đợi một món lợi nhuận khổng lồ.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, Tỷ Kiên ngăn trở, khó khăn trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân. Bản mệnh thường xuyên bị đồng nghiệp, kẻ xấu gây khó dễ, khiến công việc chẳng thể tiến triển suôn sẻ như dự kiến.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng gặp khó khăn trong việc hợp tác với đồng nghiệp. Dường như bạn đang quá đề cao quan điểm cá nhân của mình nên không chịu đi theo định hướng của người khác. Công việc nhóm rất dễ lâm vào ngõ cụt.

Đồng thời, Kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, báo về tuổi Mùi nhiều tin vui sự nghiệp. Bản mệnh đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả nhất định và xứng đáng có được một phần thưởng cho công sức của mình đã bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng có một số vấn đề không như mong đợi khiến có chút phiền lòng nhưng may mắn là sau đó bản mệnh đã tìm ra được giải pháp. Đôi khi mọi việc dễ thở hơn tuổi Mùi tưởng, chỉ là khi đang có vướng mắc con giáp này không thể nào đủ sáng suốt nhìn ra bản chất của sự việc.

Nếu cần hãy lên kế hoạch cho tình hình tài chính vì khi đó bản mệnh mới biết là thời gian này cần chi cho những việc cần thiết nào và khoản nào để giải trí, mua sắm. Và có như vậy con giáp này mới có thể sử dụng được đồng tiền của mình khôn ngoan hơn.

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