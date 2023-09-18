Đúng hôm nay (4/8 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp gánh tiền về nhà, lộc lá lên hương, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 04:15

Sang ngày 4/8 âm lịch sẽ là bước ngoặt thăng hoa của một số con giáp dưới đây. Kiểm tra xem bạn có nằm trong số đó không nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đa phần là những người có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Họ rất có sức ảnh hưởng tới người khác. Nói ít, làm nhiều, rất giỏi tổ chức, hoạch định, đặc biệt là những kế hoạch mới, họ dễ dàng thu phục nhân tâm, hướng tập thể đi theo sự dẫn dắt của họ.

Bước sang ngày 4/8 âm lịch là thời gian dành cho những người tuổi Sửu an phận hoặc nếu không nỗ lực mới dễ bị tác động. Còn những người tuổi Sửu luôn tìm cách vượt qua khó khăn, biến những thử thách thành cơ hội của họ thì lại là những người có thể đạt được các thành tựu không ngờ. Tử vi học có nói, thời điểm này trở đi sẽ tương đối may mắn nhất đối với tuổi Sửu, nên biết nắm bắt để có thể xây dựng một cuộc sống viên mãn như ý.

Đúng hôm nay (4/8 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp gánh tiền về nhà, lộc lá lên hương, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, bẩm sinh những người tuổi Dần đã là những con người rất đam mê, nhiệt huyết với những gì mà họ theo đuổi, họ luôn đặt 100% tâm sức và sự cố gắng của mình cho công việc, chính vì thế, họ cũng dễ dàng đạt được những thành công hơn người.

Đúng ngày 4/8 âm lịch sẽ là thời gian cho tuổi Dần được đánh giá là 1 trong số những con giáp có quyền lực nhất, chủ yếu là trong lĩnh vực tình cảm. Họ có sao Đào Hoa chiếu rọi, nên tình duyên dễ đạt được sự viên mãn. Tuy nhiên, tử vi học có nói, thời gian đầu năm khá im ắng, không có gì khởi sắc nhưng bước sang cuối năm mới là lúc mà tuổi Dần tỏa sáng trong cả công việc cũng như các mối quan hệ.

Đúng hôm nay (4/8 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp gánh tiền về nhà, lộc lá lên hương, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, đúng ngày 4/8 âm lịch, tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo”. Chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ, ví dụ như sự quyết tâm, nhiệt huyết, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn.

Theo các chuyên gia phong thủy, đây sẽ là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

Đúng hôm nay (4/8 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp gánh tiền về nhà, lộc lá lên hương, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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