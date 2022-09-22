Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, phúc tràn biển Đông, làm gì cũng thuận, tiền bạc trong ví cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 09:29

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), những con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái, phát tài phát lộc rực rỡ.

Tuổi Dần

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch) vận trình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Xem tử vi phương Đông thì thấy rằng đây chính là thời điểm thích hợp cho những chú Hổ chuyển mình khởi nghiệp, tự tay gây dựng cơ đồ.

Người làm công ăn lương tuy vất vả nhưng bù lại thì tiền bạc rủng rỉnh. Khoảng thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ làm ăn thì tiền của thu về lại càng nhiều, đúng với câu nói “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.

Còn những ai theo nghiệp kinh doanh thì chuẩn bị đón tin vui đi nhé. Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Dần đang đi đúng hướng, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp. Nếu có cơ hội đầu tư thì chớ nên bỏ qua, nhất là những dự án đầu tư về thực phẩm hay dược liệu.

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, phúc tràn biển Đông, làm gì cũng thuận, tiền bạc trong ví cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Đúng hôm nay (27/8 âm lịch) vận trình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Hợi.

Tử vi cho thấy, đúng hôm nay (27/8 âm lịch) sự nghiệp của người tuổi Hợi có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Trong thời điểm này, họ nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể. Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, phúc tràn biển Đông, làm gì cũng thuận, tiền bạc trong ví cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Đúng hôm nay (27/8 âm lịch) sự nghiệp của người tuổi Hợi có nhiều bước phát triển vượt bậc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng cuộc sống vô cùng viên mãn. Những người tuổi Mùi làm công ăn lương có vận trình tương đối ổn định, dù sẽ có cơ hội được cấp trên thăng chức tăng lương tăng bổng.

Trong thời gian này con giáp này càng vượt khó, vươn lên và trải qua nhiều chông gai thử thách thì càng gây dựng được sự nghiệp vững chắc hơn người. 

Tử vi khẳng định, dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì, vị trí nào thì con giáp này cũng sẽ tạo được cơ đồ lớn, tiền tài nhiều không kể hết.

Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, phúc tràn biển Đông, làm gì cũng thuận, tiền bạc trong ví cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Đúng hôm nay (27/8 âm lịch), con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái nhiều trái ngọt, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ổn định, phát tài bất ngờ.

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