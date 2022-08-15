Đúng giờ Tý ngày mai 16/8: TAM HỢP trợ mệnh, 3 con giáp này một ngày thuận lợi, hanh thông đủ đường, công danh vụt sáng, sự nghiệp một đường chạm đỉnh, thu nhập khả quan, đào hoa ngày một khởi sắc

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần có bước tiến mới. Con giáp này nhanh chóng chạm tay tới đích đến sau cùng nhờ có cách làm việc khoa học và chỉnh chu. Ngoài ra, những mối đầu tư tiềm năng giúp cho bản mệnh làm kinh doanh có được kết quả mỹ mãn.

Tình cảm: Vận may tình duyên rất tốt, người độc thân có cơ hội thay đổi tình hình. Người đang yêu hoặc đã kết hôn thì có một ngày lãng mạn, ngọt ngào.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Người tuổi này có thể thu về một khoản lợi nhuận lớn từ công việc kinh doanh của mình nhờ có Chính Tài nâng đỡ.

Ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Dần có bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tỵ được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Tình cảm: Đối với nam giới độc thân hôm nay là ngày thuận lợi để hẹn hò với người khác phái, có thể sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình. Người đã có gia đình thì chuyện tình cảm hôm nay rất tốt đẹp.

Đối với nam giới độc thân hôm nay là ngày thuận lợi để hẹn hò với người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Tinh thần làm việc hăng hái giúp cho con giáp này có thể thuận lợi vượt qua được những áp lực trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Nhờ biết cách nắm bắt cơ hội tốt mà người tuổi này có thể mang về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo