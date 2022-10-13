Đúng giờ Tý ngày mai 14/10, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đụng tới đâu may mắn tới đó, ra khỏi cửa là có tiền vào túi, phát tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:17

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài khi bước vào giờ Tý ngày 14/10. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bạn chỉ cần nắm bắt và quyết tâm thực hiện thì ắt kiếm về một khoản lớn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đụng tới đâu may mắn tới đó, ra khỏi cửa là có tiền vào túi, phát tài vượng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Đúng giờ Tý ngày mai (14/9), người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn. Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đụng tới đâu may mắn tới đó, ra khỏi cửa là có tiền vào túi, phát tài vượng lộc - Ảnh 2
 Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (14/9), người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị.

 

Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Đúng giờ Tý ngày mai 14/10, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, đụng tới đâu may mắn tới đó, ra khỏi cửa là có tiền vào túi, phát tài vượng lộc - Ảnh 3
Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn. Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Đúng giờ Tý ngày mai (14/9), thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn. Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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