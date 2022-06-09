Đúng giờ Tý ngày mai 10/6: THIÊN TUẾ chiếu mênh, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp, tiền cứ thế chảy vào túi, tài lộc dồi dào, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 03:25

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 10/6, những con giáp này có sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp, đi đến đâu êm xuôi đến đấy.

Tuổi Tỵ

Nhờ Tam Hợp độ mệnh, người tuổi Tỵ được chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn nên cho tiền bạc cứ thế chảy vào túi không ngừng. Tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Vận tài lộc của Tỵ gặp Đế Vượng, chủ về cát khí nên mọi việc liên quan tới tiền bạc đều diễn ra một cách thuận lợi và êm xuôi. Con giáp này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và chuyện tiền tài chín muồi đến cực điểm. Người tuổi Tỵ luôn làm ăn, kinh doanh với tinh thần lạc quan, nỗ lực hết sức mình. 

Hỏa sinh Thổ còn giúp tình cảm của bản mệnh vẫn hết sức ngọt ngào, có nhiều bước phát triển mới, nhất là với người đã yêu lâu. Người độc thân có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân.

Đúng giờ Tý ngày mai 10/6: THIÊN TUẾ chiếu mênh, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp, tiền cứ thế chảy vào túi, tài lộc dồi dào, sung túc vô biên - Ảnh 1
Vận tài lộc của Tỵ gặp Đế Vượng, chủ về cát khí nên mọi việc liên quan tới tiền bạc đều diễn ra một cách thuận lợi và êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh nhanh chóng tìm kiếm được cơ hội phát tài phát lộc, người làm kinh doanh được cát thần nâng đỡ nên chẳng lo lắng gì nhiều, chuyện làm ăn cứ thế suôn sẻ, hầu như không có vấn đề gì to lớn xảy ra trong ngày.

Nhờ Sửu Dậu lâm Bán Hợp, người tuổi Dậu hân hoan đón một ngày tình yêu ngập tràn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau, người độc thân sớm thoát cảnh lẻ loi khi tìm được người chung lối.

Mặt tài vận của Dậu gặp Trường Sinh vận khiến tiền bạc của người này khá may mắn, có nhiều cơ hội phát triển làm ăn và mở rộng kinh doanh của mệnh chủ trong đường tiền tài.

Đúng giờ Tý ngày mai 10/6: THIÊN TUẾ chiếu mênh, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp, tiền cứ thế chảy vào túi, tài lộc dồi dào, sung túc vô biên - Ảnh 2
Nhờ Sửu Dậu lâm Bán Hợp, người tuổi Dậu hân hoan đón một ngày tình yêu ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được Tam Hội dẫn lối, người tuổi Hợi được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ, chớ để lỡ cơ hội hiếm có để làm đầy túi tiền cho mình. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập, tiền bạc rủng rỉnh nên gánh đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế.

Tiền bạc rủng rỉnh làm con giáp này muốn tiêu xài một chút để giải tỏa việc phải “thắt lưng buộc bụng” bấy lâu, tuy nhiên bạn nên thanh toán khoản nợ trước thì tâm tư mới có thể hoàn toàn thoải mái, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Hợi nhé.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy tuổi Hợi rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác nhờ cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra được người mình mong chờ.

Đúng giờ Tý ngày mai 10/6: THIÊN TUẾ chiếu mênh, QUÝ NHÂN nâng đỡ, những con giáp này sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp, tiền cứ thế chảy vào túi, tài lộc dồi dào, sung túc vô biên - Ảnh 3
Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy tuổi Hợi rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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