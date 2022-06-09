Đúng giờ Tý hôm nay 9/6: TOP con giáp đi đến đâu may mắn đến đó, mọi việc đều 'xuôi chèo mát mái', thu nhập tăng ngùn ngụt, tiền tài xài chả hết, ngày sau vinh hoa phú quý

Hôm nay cho biết mọi việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, những người làm công ăn lương có một ngày trọn vẹn, người theo đuổi sự nghiệp cũng có những bước tiến mới. Bản mệnh nhận thêm trọng trách, nếu hoàn tất được thì sẽ có khả năng được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Vì vậy nếu không thể khiến cuộc trò chuyện vui vẻ hơn thì bạn nên im lặng. Tuổi Sửu hãy tập cho mình thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, nếu trước đây bạn chưa làm thì hãy thử ngay từ hôm nay. Chọn ra cuốn sách mà bạn yêu thích và đọc vài trang, nó sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

Khi trao đổi với người khác đừng bày tỏ ý kiến một cách gay gắt và phủ nhận ý kiến của người khác. Bạn nên biết rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau và việc bất đồng là khó tránh khỏi.

Hôm nay cho biết mọi việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, những người làm công ăn lương có một ngày trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem lịch âm dương hôm nay, tuổi Thân có Chính Tài độ mệnh, thu nhập vững vàng nên con giáp này không có mối lo về tài chính hôm nay. Bản mệnh có thể thoải mái tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần này.

Thổ dưỡng Kim cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Tình cảm càng ngày càng gắn kết hơn, có lẽ đã sắp tới ngày 2 bạn quyết định về chung 1 nhà rồi đó.

Con giáp này không có nhiều mong muốn và yêu cầu đối với nửa kia của mình, vợ chồng chung sống hòa hợp cũng nhờ đôi bên biết thông cảm, nhường nhịn và bỏ qua cho nhau. Gia đình hạnh phúc mới là mục tiêu bạn hướng đến.

Thổ dưỡng Kim cho thấy chuyện tình cảm của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sửu Dậu bán hợp, xem tử vi thứ năm 9/6/2022, tuổi Dậu đang thổn thức bởi tình yêu đang gõ cửa trái tim. Bạn cứ ngỡ rằng mọi cánh cửa đã đóng lại sau những thất bại về tình cảm trước đó.

Nhưng ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và bạn cũng thế. Con giáp này hãy thoải mái tâm tình, chia sẻ những suy nghĩ của mình với đối phương. Khi yêu thương nhau thì không gì là không thể.

Thiên Tài mang về những tin vui về tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh biết cách tận dụng những tài lẻ của mình và biến đó trở thành thế mạnh để kiếm tiền cho chính bản thân mình.

Thiên Tài mang về những tin vui về tài lộc cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo