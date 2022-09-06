Đúng giờ Tý hôm nay 6/9: CHÍNH TÀI dẫn lối, PHẬT BÀ soi đường, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài lộc thắm sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân, gia đạo ấm êm, hài hòa gắn kết

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 11:20

Đúng giờ Tý hôm nay 6/9, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài lộc thắm sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân, gia đạo ấm êm, hài hòa gắn kết.

Tuổi Thân

Được Tam Hội cục nâng đỡ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân trong ngày thứ 3 tốt đẹp nhờ khả năng lãnh đạo và biết bao quát tình hình của bản mệnh. Có khả năng bạn sẽ được cất nhắc lên làm trưởng nhóm, trưởng bộ phận hoặc quản lý.

Thời điểm này tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng có lợi. Mặc dù bạn sẽ khá vất vả nhưng bù lại thu hoạch không tồi, nếu cố gắng thì nhất định sẽ nhận được nhiều thứ cao hơn cả tiền bạc.

Trong ngày Kim được Thổ sinh, nhân duyên của con giáp này vô cùng hài hòa. Nếu còn độc thân, rất có thể bạn sẽ lọt vào mắt xanh của người nào đó, bạn có sức hút riêng nhưng mối quan hệ này có tiếp tục phát triển hay không thì chính bạn mới là người quyết định.

Đúng giờ Tý hôm nay 6/9: CHÍNH TÀI dẫn lối, PHẬT BÀ soi đường, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài lộc thắm sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân, gia đạo ấm êm, hài hòa gắn kết - Ảnh 1
Trong ngày Kim được Thổ sinh, nhân duyên của con giáp này vô cùng hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Thứ Ba 06/09/2022, đường tài lộc của Tuổi Mão tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Mão cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Đúng giờ Tý hôm nay 6/9: CHÍNH TÀI dẫn lối, PHẬT BÀ soi đường, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài lộc thắm sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân, gia đạo ấm êm, hài hòa gắn kết - Ảnh 2
Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có cục diện Tam Hợp trợ mệnh, tuổi Ngọ có thể thuận lợi thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực mà bản mệnh đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào, thành quả sẽ ngoài sức mong đợi đấy.

Hôm nay là một ngày khá vượng tài đối với người tuổi Ngọ. Làm ăn kinh doanh quan trọng nhất là biết lựa chọn đúng thời điểm, và thời cơ của bạn sẽ đến vào ngày hôm nay, chớ nên do dự thêm mà để lỡ mất cơ hội thu lợi về mình.

Đường tình duyên trong ngày của Ngọ cũng đang tiến triển tốt đẹp. Yếu tố giúp bản mệnh và người ấy duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề và thắt chặt tình cảm hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 6/9: CHÍNH TÀI dẫn lối, PHẬT BÀ soi đường, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài lộc thắm sắc, người độc thân tìm được ý trung nhân, gia đạo ấm êm, hài hòa gắn kết - Ảnh 3
Đường tình duyên trong ngày của Ngọ cũng đang tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa 6/9: TAM HỢP nhập mệnh, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, bản mệnh lộc lá tá lả, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h trưa 6/9: TAM HỢP nhập mệnh, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, bản mệnh lộc lá tá lả, đào hoa vượng sắc

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình không đáng lo ngại, rộng đường thênh thang, tiền tài đỏ thắm, đào hoa vượng sắc.

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