Đúng giờ Tý hôm nay 29/5: THẦN TÀI mở kho bạc, con giáp này ngồi mát ăn bát vàng, một bước lên mây, sung sướng như tiên, ai khổ mặc ai, ngày sau không sợ đói khổ

Ngày mới tuổi Dần được Tam Hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối. Là con giáp giỏi kinh doanh, những bạn làm du lịch, buôn bán, dịch vụ tiện ích nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ.

Đường tình cảm cũng may mắn không kém phần nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Nhưng điều khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác, sống trong sạch sẽ được trời Phật phù hộ.

Về tài chính, việc kiếm tiền diễn ra khá suôn sẻ, bạn có thể kiếm được một khoản tiền béo bở nhờ dự án đầu tư trước đó. Thiên Ấn mang lại năng lượng vô hình cho con giáp tuổi Dần khiến bạn trở nên có uy lực hơn so với những ngày khác. Dường như bạn đang được nể trọng hơn, được mọi người tín nhiệm hơn bao giờ hết.

Ngày mới tuổi Dần được Tam Hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tỵ ngày 29/5/2022 hôm nay, tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập. Về tài chính, thu nhập ổn định nên bạn không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp này có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Mộc - Thủy tương sinh cho thấy cơ hội kết đôi đã tới, nhất là những người độc thân sẽ tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng, khiến hầu như không một ai có thể từ chối bạn. Những cặp vợ chồng lúc này cũng có được khoảng thời gian ý nghĩa để chia sẻ, yêu thương nhau nhiều hơn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng giờ Tỵ ngày 29/5/2022 hôm nay, tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn, nhất là khi bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Con giáp này có thể được cấp trên tuyên dương và khen thưởng nhờ vậy. Về tài chính, thu nhập tăng cao, Mùi có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng.

Vận trình tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi có thể. Bản mệnh biết quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình mà chẳng nề hà điều gì. Tổ ấm gia đình là động lực lớn lao để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa.

Sự cởi mở, tinh thần tự tin và tích cực nhờ Thực Thần đưa tới sẽ giúp con giáp tuổi Mùi gây ấn tượng với một nhân vật đặc biệt nào đó, giúp bạn có thể tạo được lợi thế so với những người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình nhé.

Công việc của tuổi Mùi cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn, nhất là khi bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo