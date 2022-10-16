Đúng giờ Tý hôm nay 16/10/2022: QUÝ NHÂN nâng đỡ, 3 con giáp này sự nghiệp chạm đỉnh, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, đào hoa nở rộ

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày hôm nay Chủ Nhật 16/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Thìn tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Thìn cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Vận đào hoa cũng nở rộ, tuổi Thìn có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới, nhất là nữ giới. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình yêu đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, thậm chí những người yêu lâu cũng có thể bàn chuyện trăm năm được rồi.

Tử vi dự báo đường tiền bạc của tuổi này khá tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Tiền tài hanh thông, rủng rỉnh túi, tiết kiệm cũng là điều bạn nên làm đề phòng những lúc ốm đau. Bạn nào chịu khó làm thêm thì cũng có đồng ra đồng vào, đủ tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tử vi dự báo đường tiền bạc của tuổi này khá tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

Đường tài lộc của Tuổi Tỵ trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 16/10/2022 hôm nay, công việc của tuổi Mùi trôi chảy thêm phần nào. Nhìn chung con giáp này có thể tập trung làm các công việc của mình mà không gặp phải trở ngại, trước mắt vẫn còn nhiều gian nan nhưng với ý chí của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua.

Về cơ bản thì đây một ngày cực kỳ may mắn của tuổi Mùi, tài lộc cũng có dấu hiệu hanh thông rộng mở, có thể tranh thủ tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng. Nếu tìm được người chung chí hướng để hợp tác sẽ rất tốt, đôi bên có thể làm việc lâu dài và không lo thất bại.

Chủ Nhật này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mùi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Chủ Nhật này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo