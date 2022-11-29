Đúng giờ Sửu ngày mai (30/11), TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN ưu ái, SAO TỐT chiếu mệnh vận trình không gì lo lắng, tiền tài hanh thông, đời sau chẳng sợ đói khổ, sung túc vô biên

Theo tử vi hàng ngày 30/11/2022, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, và điều này đã gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên và đồng nghiệp.

Mùa đông đã đến, hãy cầm tay ủ ấm cho nhau, đừng để cho đối phương cảm thấy lạnh giá khi mà có người ở bên cạnh mình nhé. Người độc thân hãy mạnh dạn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hãy cho đối phương, cũng là cho chính mình thêm cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc, bản mệnh chẳng thể biết mình sắp gặp phải chuyện gì đâu.

Tuổi Dậu choáng váng khi đứng trước bao nhiêu lời tỏ tình. Đào hoa khởi vượng, con giáp này có nhiều nhân duyên bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng tình cảm nữa.

Tuổi Dậu choáng váng khi đứng trước bao nhiêu lời tỏ tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 4 ngày 30/11/2022, tuổi Mùi sẽ đón nhiều tài lộc về tay. Nhất là những ai theo nghiệp kinh doanh thì càng có khả năng phát tài phát lộc, lợi nhuận bùng nổ đến nhiều người ngưỡng mộ. Con giáp này có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc.

Bản mệnh vốn là người tốt bụng và hào phóng, đó chính là yếu tố quan trọng giúp bạn được lòng mọi người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bởi các mối quan hệ càng nhiều thì càng tốt.

Bản mệnh vốn là người tốt bụng và hào phóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 30/11/2022, Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Bạn có khả năng khắc phục khó khăn và có bản lĩnh đương đầu với thử thách mà không hề e ngại. Bạn có biết mình là con giáp nam vừa giỏi giang vừa chu đáo với gia đình?

Để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường sự nghiệp, bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình, đừng bó hẹp bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử tiếp nhận quan điểm, ý kiến của mọi người.

Đường tình duyên của tuổi Dần tiến triển vô cùng êm đẹp. Với bản tính thật thà, tốt bụng, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Bản mệnh nhận được sự yêu mến của mọi người vì sự nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn.

Đường tình duyên của tuổi Dần tiến triển vô cùng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo