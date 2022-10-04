Đúng giờ Sửu hôm nay 4/10: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, hanh thông đủ đường, cầu được ước thấy, bản mệnh phát tài phát lộc, của cải không để đâu cho hết

Tam Hợp cục mang tới rất nhiều điều tốt lành cho Tuất trong ngày thứ 3 này. Công việc diễn ra khá thuận lợi. Con giáp này có thái độ lạc quan, tích cực và điều đó giúp đạt bản mệnh được thành công. Bạn cũng rất xông xáo tìm kiếm cơ hội mới để thử sức và khẳng định năng lực của bản thân bởi bạn hiểu rằng đó là cách để thăng tiến nhanh và tốt nhất.

Đường tình duyên của con giáp này vô cùng hài hòa. Bản mệnh học được cách bỏ qua những bất đồng và tìm được tiếng nói chung với đối phương và mối liên kết sâu sắc giữa hai người. Bạn tin rằng chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng thì có thể khiến tình hình được cải thiện tốt hơn thôi.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tuất có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tuất có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Lục Hợp cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi, đường công danh rất hanh thông, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và đặt ra mục tiêu muốn thăng quan tiến chức. Bạn luôn chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đây là lúc những phẩm chất tuyệt vời này của bạn được phát huy.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá nhanh. Quý nhân che chở, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc về tay một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, bạn cần học cách quản lý tài chính để bảo vệ thành quả của mình.

Lục Hợp cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp báo hiệu thứ Ba ngày 4/10/2022 hôm nay, tuổi Mão có thể thoải mái làm những việc mình muốn, không phải lo lắng quá nhiều những chuyện không đâu. Tiền bạc dồi dào, bản mệnh có nguồn vốn cho riêng mình để tự do theo đuổi đam mê.

Tuổi Mão đang gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc. Càng về cuối tuần lại càng hăng hái, không bỏ lỡ bất cứ thời cơ đáng quý nào. Nhờ luôn chăm chỉ làm việc, cặm cụi kiếm tiền, nên cuộc sống của bản mệnh cũng nhanh chóng được cải thiện theo như mong muốn.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Mão có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Tuổi Mão đang gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo