Đúng giờ Sửu hôm nay (26/11): Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp may mắn gõ cửa, đi đến đâu hanh thông đến đấy, cuộc đời bước sang trang mới, vinh hoa phú quý, phước lộc đuề huề

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 02:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này may mắn gõ cửa, hanh thông đủ đường, cuộc đời mở ra trang mới, an khang thịnh vượng, tài vận sung túc.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn mang lại sức sáng tạo vô biên cho người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay và bạn có thể cải thiện chất lượng công việc bằng những đóng góp của mình. Tuy nhiên, bạn nên tránh việc lan man bày tỏ những quan điểm cá nhân trong lúc quan trọng nữa nhé.

Hỏa - Mộc tương sinh mang tới lợi thế cho bản mệnh về một khía cạnh nào đó, có thể là tình hình tiền bạc của bạn thời gian này đang được cải thiện rõ rệt. Nhiều người tự hào khi bạn đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá và không phải lo lắng gì nhiều.

Ngũ hành tương sinh giúp cho những chú Rắn đón tin vui tình cảm trong ngày. Vợ chồng có tranh cãi cũng dễ làm lành, bản mệnh có phạm sai lầm cũng được nửa kia tha thứ. Nhìn chung, gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc luôn đong đầy.

Đúng giờ Sửu hôm nay (26/11): Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp may mắn gõ cửa, đi đến đâu hanh thông đến đấy, cuộc đời bước sang trang mới, vinh hoa phú quý, phước lộc đuề huề - Ảnh 1
Hỏa - Mộc tương sinh mang tới lợi thế cho bản mệnh về một khía cạnh nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Tý có những chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên ghi nhận công lao. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư trước đó. Đây có thể là lời khích lệ để bạn tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Hãy tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao xa hơn nữa, chớ bằng lòng với thực tại.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tuổi Tý khỏe mạnh, sung sức, bạn đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề với tâm trí trong sáng. Để cuộc sống thêm phần thú vị, việc tập thể dục thể thao bớt nhàm chán thì bản mệnh có thể rủ thêm bạn bè để cùng nhau tập luyện.

Đúng giờ Sửu hôm nay (26/11): Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp may mắn gõ cửa, đi đến đâu hanh thông đến đấy, cuộc đời bước sang trang mới, vinh hoa phú quý, phước lộc đuề huề - Ảnh 2
Chính Tài xuất hiện, tình hình tài chính của người tuổi Tý có những chuyển biến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Tuổi Ngọ dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào trên con đường công danh bổng lộc. Hơn nữa, bản mệnh luôn biết cách để đạt được các mục tiêu đã đề ra mà không cần phải mất quá nhiều công sức hay thời gian.

Hỏa Mộc tương sinh mang tới lợi thế cho bản mệnh về một khía cạnh nào đó, có thể là tình hình tiền bạc thời gian này đang được cải thiện rõ rệt. Nhiều người tự hào khi con giáp này đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá và không phải lo lắng gì nhiều.

Đúng giờ Sửu hôm nay (26/11): Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp may mắn gõ cửa, đi đến đâu hanh thông đến đấy, cuộc đời bước sang trang mới, vinh hoa phú quý, phước lộc đuề huề - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (26/11), 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính có phần bất ổn

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (26/11), 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính có phần bất ổn

Cuối ngày mai, 3 con giáp này cẩn thận công danh có kẻ tiểu nhân gáng đường, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp nhiều rắc rối.

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