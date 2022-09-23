Người tuổi Ngọ được cát tinh che chở nên vận trình công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Nếu con giáp này có ý định thay đổi công việc hoặc mở rộng kinh doanh thì đón nhận nhiều may mắn, cơ hội trao tay chỉ cần bản mệnh nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng và đẹp đẽ. Người độc thân cần ra ngoài và gặp gỡ mọi người xung quanh để gia tăng cơ hội kiếm tìm người bạn đời cho mình. Nếu cứ sống kín như vậy thì có khi bạn sẽ còn phải sống trong cảnh cô đơn dài dài.

Những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt. Tài năng đó khiến ai cũng phải nể phục, mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng tin rằng với trí tuệ và ý chí đó, chắc chắn con giáp này sẽ vượt qua và đạt được thành công.

Những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Sáu 23/09/2022 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Mão. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tình hình tài chính của Tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Thủy sinh Mộc, may mắn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia tiến triển tốt đẹp. Người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe những khó khăn của bạn, vì thế hãy chia sẻ với đối phương để hai người có thể cùng nhau vượt qua.

Tình hình tài chính của Tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao của mọi người vì lúc nào cũng vô cùng lý trí khi giải quyết công việc. Bạn không thiên vị ai bao giờ và cũng chẳng bao giờ hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Nếu là người lãnh đạo, con giáp này có thể dẫn lối mọi người đi đến thành công trong ngày hôm nay. Bạn luôn biết phân công đúng người đúng việc nên dễ dàng phát huy được sức mạnh của tập thể. Tương lai bạn còn có thể phát triển cao hơn nữa.

Tuổi Mùi nếu đang độc thân Thứ Sáu này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo