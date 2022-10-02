Đúng giờ Sửu hôm nay 2/10: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 12:23

Đúng giờ Sửu hôm nay, chính tài nâng đỡ 3 con giáp này, công danh vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tài khoản nhảy số, đào hoa nở rộ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình.

Mộc - Hỏa tương sinh mang tới góc nhìn cuộc sống mới mẻ cho bản mệnh. Những điều mới mẻ, những nền văn hóa khác biệt sẽ đem lại cho bạn vô vàn cảm hứng ngày hôm nay. Hãy cho mình cơ hội để có thể học hỏi và tiếp thu, cũng nhờ từ đó mà bạn trở nên trưởng thành hơn trong đời sống đấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay 2/10: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Mộc - Hỏa tương sinh mang tới góc nhìn cuộc sống mới mẻ cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi Mùi, không chỉ người thân trong gia đình biết cảm thông cho nhau mà đời sống của bạn cũng được cải thiện khi tình hình tài chính được đảm bảo. Bản mệnh cũng cảm thấy cuộc sống của mình ổn định hơn.

Chính Quan nâng đỡ nên có thể nói, hôm nay kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng tốt của người tuổi Mùi đã thực hiện được, và dù đôi khi nó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì, nhưng bạn cũng sẽ luôn luôn chứng tỏ mình trước mặt mọi người thật tốt. Hôm nay cũng là một cơ hội để bạn khẳng định điều đó, hãy tự tin với vai trò của mình. 

Trong ngày con giáp này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, người tuổi Mùi sẽ có cơ may gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu đã có người trong lòng thì hãy mạnh dạn bày tỏ lòng mình, thời điểm này rất thích hợp để tỏ bày tình cảm của mình với đối phương.

Đúng giờ Sửu hôm nay 2/10: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Trong ngày con giáp này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc Tài Thần. Hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Thổ - Hỏa tương sinh giúp cho bạn cải thiện tình cảm hiện tại của mình ví dụ như hai bạn đã có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình.

Đúng giờ Sửu hôm nay 2/10: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh vụt sáng, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, vận trình lên hương, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay 2/10: MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự đợi trước nhà, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, phúc khí vây quanh, vận trình không việc gì khó, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng giờ Tý hôm nay, 2/10, may mắn gõ cửa, 3 con giáp xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, phúc khí vây quanh, tiền đồ xán lạn.

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