Đúng giờ Sửu hôm nay 1/10: QUÝ NHÂN nâng đỡ, 3 con giáp vận trình không gì khó, công danh thành toại, thu nhập khấm khá, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, chạm đỉnh vinh quang, thăng quan tiến chức, tràn ngập chuyện vui

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ 7 01/10/2022, Tuổi Thân đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Thân có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Thân nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Thân cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 7 ngày 1/10/2022 của tuổi Tị báo hiệu bản mệnh có một ngày nhẹ nhàng khi công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển, làm việc gì cũng thuận lợi, khó khăn đã có người nâng đỡ kịp thời. Hơn nữa, môi trường làm việc hài hòa, đồng nghiệp vui vẻ giúp đỡ nhau càng khiến con giáp này thêm phần hăng hái.

Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia và hâm nóng tình cảm của cả hai. Hãy nghĩ xem lần cuối hai bạn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào? Đừng để thời gian trôi qua khiến tình cảm cũng nhạt phai.

Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Tuất hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Tuất sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Đường tình duyên khởi sắc không ngừng do ngũ hành tương sinh. Tình yêu đôi lứa thăng hoa khởi sắc khiến con giáp này càng thêm hạnh phúc, mỗi ánh mắt nụ cười đều thể hiện tinh thần vui vẻ, thoải mái và người ấy như tiếp thêm động lực để bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Tuất hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo