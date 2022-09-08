Đúng giờ Ngọ hôm nay (08/09), 3 con giáp "chịu thương chịu khó" khiến Thần Tài lay động, yêu thương, mách bảo cho trúng số độc đắc đổi đời, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ chiếm trọn vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 05:19

Ngày tháng cật lực chăm chỉ đã đến lúc hái được "quả ngọt", các con giáp sau hãy nghỉ tay và thưởng thức những "quả ngọt" này của mình nhé!

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Trong số những con giáp, người tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, chỉ cần vững tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Nhiều người cho rằng tuổi Thân sống cực khổ, nhưng họ lại là con giáp khổ tận cam lai, đến một giai đoạn nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, vào giờ Ngọ hôm nay, cuộc sống tuổi Thân sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay, chỉ cần nhìn thấy và nắm bắt thì xác định những năm tháng sau này ấm no sung túc.

Đúng giờ Ngọ hôm nay (08/09), 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động, yêu thương, mách bảo cho trúng số độc đắc đổi đời, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ chiếm trọn vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào giờ Ngọ hôm nay, cuộc sống tuổi Thân sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cầu tiến, tìm kiếm mọi cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Đa số người tuổi Mùi đều không được xuất thân trong gia đình đủ đầy, nhưng họ có bản lĩnh tự vượt lên chính mình, tự tạo cho mình một cuộc sống giàu có như mong muốn.

Người tuổi Mùi thông minh, họ sẵn sàng đối mặt với những vấp ngã xung quanh để tích lũy kinh nghiệm sống. Tuổi Mùi tâm niệm, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, vào giờ Ngọ hôm nay, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều vạn sự hanh thông. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối và tạo điều kiện để làm giàu, kiếm thật nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người thông minh, tài giỏi, luôn nỗ lực tìm kiếm những cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Hợi có lòng tự trọng cao, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận, thay vào đó là không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức mình để tìm kiếm sự hoàn hảo. 

Đa số những người tuổi Hợi đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng do vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn.

Tử vi học có nói, vào giờ Ngọ hôm nay, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có bước chuyển bất ngờ. Tuổi Hợi không những được quý nhân và Thần Tài chiếu cố hết mực mà còn gặp được cơ hội để đổi đời. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Hợi vào giờ Ngọ hôm nay sẽ có nhiều điều đáng mong chờ.

Đúng giờ Ngọ hôm nay (08/09), 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động, yêu thương, mách bảo cho trúng số độc đắc đổi đời, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ chiếm trọn vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Hợi vào giờ Ngọ hôm nay sẽ có nhiều điều đáng mong chờ. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp có Thần Tài yêu thương con giáp được thần tài che chở

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng