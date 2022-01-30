Đúng đêm giao thừa, 3 con giáp nhận lộc trời ban, năm mới giàu sang, phú quý sung túc

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 07:00

Theo các chuyên gia phong thủy, có 3 con giáp bắt đầu phát tài phát lộc vào đúng thời khắc giao thừa năm mới.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đa phần là những con người chăm chỉ, kiên cường, không ngại khó, ngại khổ để luôn vươn lên trong cuộc sống. Họ may mắn lại được trời phú cho sự tinh tế, khéo léo và khoan dung, độ lượng nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ tốt, giúp cho công việc và cuộc sống của họ được thuận lợi.

Tử vi học có nói, thời khắc đêm giao thừa sẽ giống như một làn gió mới, đem lại cho cuộc sống của tuổi Mùi những thay đổi đáng kể về mặt tài lộc. Hầu như họ làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, nhất là trong chuyện làm ăn. Chính vì thế, tuổi Mùi nên tận dụng cơ hội tuyệt vời này để làm giàu, tích cóp của cải cho mình và người thân có một cuộc sống sung túc, viên mãn trong năm nay.

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Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu đa phần là những người nhân hậu, trọng tình cảm và hay giúp đỡ người khác. Ngoài ra, họ còn thông minh, chăm chỉ nên trong công việc, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phát huy được rất tốt.

Đúng đêm giao thừa, tuổi Dậu may mắn nằm trong số những con giáp được thần tài ưu ái, gặp được nhiều may mắn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tử vi học có nói, tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, có thể nhận một khoản lộc trời cho bất ngờ, cũng có thể là một cơ hội tốt đẹp trong công việc, mang lại lợi ích lâu dài. Nếu biết nắm bắt, tuổi Dậu có thể sẽ có một khởi đầu tuyệt vời, mở ra cho họ những cảm hứng và nhiệt huyết cho cả năm Nhâm Dần.

Đúng đêm giao thừa, 3 con giáp nhận lộc trời ban, năm mới giàu sang, phú quý sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão đa số là những người hiền lành, ít nói, thật thà, nội tâm, sống rất tình cảm nhưng lại hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Trong công việc họ luôn làm hết mình, nhưng cần cải thiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và những người xung quanh thì sẽ có được nhiều thành tựu hơn.

Tử vi học có nói, đúng đêm giao thừa, tài vận của tuổi Mão sẽ có những biến chuyển bất ngờ. Cụ thể, họ có thể sẽ trở thành một trong những con giáp may mắn nhất, nhận được lộc trời cho, có quý nhân phù trợ. Công việc của họ không những hanh thông thuận lợi, thu nhập tăng cao mà tình cảm cũng suôn sẻ và có nhiều tin vui. Chỉ cần luôn nỗ lực, vững lòng tin là cuộc sống của tuổi Mão sẽ tràn ngập niềm vui, luôn sung túc, viên mãn.

Đúng đêm giao thừa, 3 con giáp nhận lộc trời ban, năm mới giàu sang, phú quý sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nửa đầu tháng 2 là khoảng thời điểm 3 con giáp này làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn hái ra tài lộc.

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