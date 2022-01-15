Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, 3 con giáp Thương Quan tác động xấu cho sự nghiệp, cuối tuần không được yên, chuyện tình cảm rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 15/01/2022 11:27

Tử vi cuối tuần của 12 con giáp có nói, trong ngày cuối tuần này sẽ có 3 con giáp vướng phải vận xui, mọi việc trở nên khó khăn.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc. Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột vì nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và thậm chí phải bắt đầu lại từ đầu.

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, 3 con giáp Thương Quan tác động xấu cho sự nghiệp, cuối tuần không được yên, chuyện tình cảm rạn nứt - Ảnh 1
Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc. Ảnh minh họa: Internet.

Ngày Chủ nhật này cũng là ngày 14 âm lịch. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1, Thương Quan gây ra nhiều tác động xấu trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng, thậm chí nhiều người tính đến chuyện bỏ việc. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định cho mình. Bạn không nên làm việc gì trong cơn nóng nảy, bởi như vậy có thể gây ra sai sót hoặc hối tiếc sau này.

Hôm nay con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có thể được giải tỏa phần nào.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1, dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng và nôn nóng.

Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1/2022, 3 con giáp Thương Quan tác động xấu cho sự nghiệp, cuối tuần không được yên, chuyện tình cảm rạn nứt - Ảnh 2
Đúng Chủ Nhật, ngày 16/1, dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi nên phải chú ý. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Đừng để cảm xúc bất mãn ấy bùng nổ, khiến bạn vô tình tổn thương đối phương.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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