Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được "ban phúc", vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 10:19

Trong thời điểm này, tử vi dự đoán có 3 con giáp vận may nở rộ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, chỉ cần khéo léo một chút thì cả năm phúc lộc dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ.

 

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn.

Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được 'ban phúc', vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước tuổi Dần đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng năm nay vận may của họ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn gian truân đều được cải thiện đáng kể.

Điều đáng nói, vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của những người tuổi Ngọ bước vào thời điểm này cũng khá tốt. Thời điểm này đối với người tuổi Ngọ là năm Tam hợp Thái tuế, lại thêm trong mệnh cách xuất hiện nhiều cát tinh soi chiếu, nên họ rất may mắn về tài lộc. Đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và học hành, sẽ có những bước đột phá lớn. Học hành dễ đạt được thành tích tốt, sự nghiệp ngày một phát triển.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được 'ban phúc', vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới góc độ phong thủy, thời điểm này “Tứ Lục Tinh Tú” bay về hướng Đông Nam sẽ chủ về sự nghiệp, học hành và công danh sự nghiệp. Nếu có sự thu xếp hợp lý, thì sẽ có thăng tiến trong sự nghiệp. Trên phương diện tài vận, nếu đầu tư hợp lý sẽ có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ chỉ nên dừng lại ở mức đủ, không được tham lam, nếu không sẽ gặp họa.

Tuổi Tý

Thời điểm này, Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Tý thêm phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra các lựa chọn trong ngày hôm nay. Bạn đưa ra quyết định khá nhanh, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực tế con giáp này đã có sự chuẩn bị nên khi sự việc xảy ra, bạn không cần mất thêm thời gian để do dự.

Đúng buổi sáng Thứ 4 ngày 22/2, 3 con giáp có tinh thần phấn chấn, ví tiền được 'ban phúc', vận may nở rộ, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, bản mệnh cũng dễ dàng giành được ưu thế. Ở bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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