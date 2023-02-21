Tử vi 3 ngày (22, 23 và 24/2) là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 10:12

Dù trước đó có vất vả thế nào thì khi bước vào thời điểm này, cuộc sống của những con giáp may mắn sau sẽ vô cùng viên mãn.

 

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, thời điểm này mang lại cho họ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Tuy nhiên những cơ hội này cũng kéo theo các thách thức, đòi hỏi họ phải có đủ sự trải nghiệm và khôn khéo để vượt qua được chúng. Tuổi Ngọ hãy yêu cầu sự trợ giúp từ đồng nghiệp, không nên ôm đồm làm một mình.

Tử vi học có nói, đây là giai đoạn may mắn bất ngờ cho tuổi Ngọ, mà hầu như họ làm gì cũng thu được kết quả tốt đẹp. Tuổi Ngọ nên có những động thái chuẩn bị để có thể nắm bắt trọn vẹn cơ hội tuyệt vời này.

Tử vi 3 ngày (22, 23 và 24/2) là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó,tuổi Ngọ cũng nên dành một chút thời gian trong những ngày đầu năm để cùng người thân hoặc bạn bè tận hưởng, vui chơi để sạc lại năng lượng, chuẩn bị cho việc làm ăn được cho là sẽ có khởi sắc vào thời điểm sắp tới.

Tuổi Hợi

Bước sáng thời điểm này, tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như năm ngoái, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, năm nay tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

Tử vi 3 ngày (22, 23 và 24/2) là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong thời điểm này, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, đây là lúc tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. Song vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui sự nghiệp trong thời điểm này. Bạn vượt qua được khó khăn, khẳng định được điểm mạnh của bản thân với lãnh đạo.

Rất có thể, cấp trên sẽ cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của bạn bị uổng phí. Điều này chứng tỏ bạn sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước, bạn sẽ không chỉ dư dả trong 1 khoảng thời gian ngắn mà sẽ cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau.

Tử vi 3 ngày (22, 23 và 24/2) là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh chủ yếu phát triển vào cuối tuần. Có lẽ đây là lúc bạn đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh.

Tin rằng con giáp giỏi làm ăn này có thể gây ấn tượng với khách hàng, thu về nguồn lợi nhuận khả quan.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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