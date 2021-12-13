Đúng 9 giờ ngày thứ ba (14/12), 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng trở nên GIÀU SỤ, may mắn vây quanh, làm đâu thắng đó

Với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có một ngày thật thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự gọn gàng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, tuổi Dần hoàn thành tốt các mục tiêu không quá khó khăn.

Đặc biệt 9 giờ ngày thứ ba, Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc mang nặng cái tôi cá nhân nhất. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc.

Tử vi ngày thứ ba nhắc nhở tuổi Mão nên chủ động lên kế hoạch và hoàn thành nốt những việc còn dang dở, cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi.

Đúng 9 giờ, Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc cho người tuổi Mão. Không những vậy đường tình cảm cũng trở nên tốt đẹp khi có nhiều điểm sáng trong khoảng thời gian này nên mọi việc diễn ra tốt đẹp, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tinh thần tự nghiêm khắc, hành vi chính trực nên được đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng. Vì vậy, dù có gặp khó thì bản mệnh vẫn được hỗ trợ ở nhiều mặt. Năng lực làm việc cũng tăng cao hơn.

Người tuổi Thân dù có gặp khó thì bản mệnh vẫn được hỗ trợ ở nhiều mặt. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9 giờ ngày 14/12 dương lịch, khi Chính Ấn xuất hiện bạn thiếu sự cầu tiến, phản ứng chậm chạp và tiêu cực trước các mối làm ăn. Tuy vậy tâm địa của bạn lương thiện nên thu nhập chính sẽ không bị ảnh hưởng. Bản mệnh sẽ gặp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền...

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