Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 07:25

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), có 3 tuổi được Thần Phật che chở, thu lượm không ít thành công, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), tuổi Tý may mắn được Thần Tài chiếu cố, chào đón bằng cơn mưa tiền bạc khiến con giáp này một bước lên mây, những con số thậm chí chưa bao giờ có được. 

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Bạn tự tin cống hiến hết mình và cũng thu về được những thành quả nhất định nhưng cũng đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này từ khi sinh ra đã thuận lợi làm mọi việc đều dễ dàng, đầu xuôi đuôi lọt. Bạn tự tin cống hiến hết mình và cũng thu về được những thành quả nhất định nhưng cũng đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, sự thành công mới kéo dài. 

Đặc biệt, tài vận khá rực rỡ, hanh thông, tuổi Tý có thêm thu nhập từ tay trái, từ công việc làm thêm của mình nhưng cũng không hề nhỏ chút nào. Nếu bạn chấp nhận làm thêm thay vì nghỉ ngơi thì chắc chắn bạn sẽ còn thu về được những khoản nhiều hơn thế nữa, bạn không cần phải xoay vòng nguồn vốn mà hoàn toàn có thể độc lập tài chính. 

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn đang bước vào giai đoạn vượng vận. Là con giáp tự chủ, tự lập vốn không thích dựa dẫm vào ai, đặc biệt với tính hiếu thắng cao chót vót, con giáp này khiến những người xung quanh phải nể phục về tài tư duy, biến dữ thành an, biến nguy thành tốt. 

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay - Ảnh 2
Khi đón nhận được tin tốt lành từ phía Chính Tài cùng với sự cộng hưởng của tài lộc Thần Tài ban phát, con giáp này có một ngày dư dả tiền bạc mang về không ít lợi nhuận cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), khi đón nhận được tin tốt lành từ phía Chính Tài cùng với sự cộng hưởng của tài lộc Thần Tài ban phát, con giáp này có một ngày dư dả tiền bạc mang về không ít lợi nhuận cho bản thân.

Không dừng lại ở đó, với đầu óc thiên bẩm, con giáp này tính đến chuyện đầu tư sinh lời mang đến nguồn thu khổng lồ cho tương lai. Nhưng dẫu sao bạn cũng nên tự nhắc nhở bản thân mình cần tỉnh táo, quan sát tỉ mỉ sự việc hơn rồi mới đưa ra quyết định, nếu không bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt. 

Tuổi Mão

Theo tử vi, đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), của người tuổi Mão sẽ đầy may mắn. Họ là những người đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy và biết nắm bắt cơ hội để mở rộng sự nghiệp.

Đúng 7h30 sáng mai (27/10/2022), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay - Ảnh 3
Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tới sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo công danh vượng phát, có cơ hội gặp quý nhân cao, dự báo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp. 

Người tuổi Mão vốn nghiêm khắc trong công việc, tự đặt ra cho mình những yêu cầu khắt khe. Hãy phát huy thế mạnh của mình, giữ tinh thần tốt, con giáp này sẽ mở ra những cánh cửa đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn độc thân sẽ có đường tình duyên hứa hẹn hơn trong cuối năm này. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 6 ngày tới (26/10 - 31/10), xin hãy gọi 3 con giáp này là 'đại gia', kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, vận trình gặp nhiều may mắn hơn người

Trong 6 ngày tới (26/10 - 31/10), xin hãy gọi 3 con giáp này là 'đại gia', kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, vận trình gặp nhiều may mắn hơn người

Trong 6 ngày tới (26/10 - 31/10), 3 con giáp dễ đổi đời, nhiều cơ hội xuất hiện giúp họ phất lên nhanh chóng, tin vui về tài lộc và công danh liên tiếp ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc