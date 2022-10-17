Đúng 7h30 ngày 17/10/2022: 3 con giáp vận tài đỏ chói, Thần Tài cho lộc, buôn may bán đắt, tiền đổ về túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 05:20

Thần Tài đến bên cho lộc vào 7h30 sáng 17/10 nên 3 con giáp sau đây nhận được vận may liên hồi, đặc biệt ai đang kinh doanh buôn bán lại càng nhuận phát.

Tuổi Sửu

Đúng 7h30 ngày 17/10/2022: 3 con giáp vận tài đỏ chói, Thần Tài cho lộc, buôn may bán đắt, tiền đổ về túi ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu là người có tinh thần cương nghị, mạnh mẽ. Ưu điểm của con giáp này là sự kiên trì, không ngừng nỗ lực tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Chính vì điều này mà người tuổi Sửu có thể nói là “trong khó khăn tìm thấy thời cơ”. Điều này giúp cho người tuổi Sửu từng bước, từng bước thu về thành công, thu về những trái ngọt trong công việc, thu nhập và tình cảm.

Cuộc đời của người tuổi Sửu tương đối thuận lợi, bởi con giáp này rất thông minh, nhanh trí nhưng vẫn sẽ vấp phải một số khó khăn thử thách. Nhưng điều may mắn là con giáp này sớm đã có sự chuẩn bị và quy hoạch cuộc đời của mình.

Trong công việc vào 7h30 sáng 17/10 trở đi, người tuổi Dậu sẽ có những kế hoạch rõ ràng, và đặc biệt khi gặp phải trở ngại thì con giáp này sẽ luôn biết cách ứng phó, thay đổi một cách linh hoạt để phù hợp với sự thay đổi và có thể biến nguy thành cơ, tìm thấy cơ hội trong thế bế tắc.

Tuổi Hợi

Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số trong thời gian này của họ cực cao. 

Lại thêm Thực Thần dõi theo vào 7h30 sáng 17/10, những chú Lợn liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Đúng 7h30 ngày 17/10/2022: 3 con giáp vận tài đỏ chói, Thần Tài cho lộc, buôn may bán đắt, tiền đổ về túi ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Hợi rất tốt, vào 7h30 sáng 17/10 vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác. 

Tuổi Dậu

Đúng 7h30 ngày 17/10/2022: 3 con giáp vận tài đỏ chói, Thần Tài cho lộc, buôn may bán đắt, tiền đổ về túi ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đang có thuận lợi nhất định hơn mọi người khi có Chính Quan nâng đỡ. Đây là quãng thời gian để con giáp này chậm lại một chút và quan sát mọi thứ xung quanh mình. Chắc chắn bản mệnh sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị, mà hẳn nhiên bản thân không muốn bỏ lỡ.

Bản mệnh có nhiều vận may tài lộc khi mà được Chính quan soi đường chỉ lỗi. Vì thế hãy tận dụng những thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình nhé. Tuy tài vận tốt nhưng con giáp này cũng nên đề phòng vấn đề trong việc sử dụng và đặc biệt là cất giữ tài sản nhé. Chớ nên vội tin tưởng vào ai đó tuyệt đối.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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