Đúng 7h sáng Thứ Bảy (15/10): 3 con giáp đại phát toàn gia, Thần tài cho vàng, may mắn thăng hoa, phúc lộc dồi dào, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 05:25

Hôm nay sẽ là một ngày cực may mắn với 3 con giáp sau, đặc biệt vào lúc 7h sáng. Không những đường tiền tài đỏ rực mà cả sự nghiệp công danh cũng hanh thông hết phần.

Tuổi Hợi

Đúng 7h sáng Thứ Bảy (15/10): 3 con giáp đại phát toàn gia, Thần tài cho vàng, may mắn thăng hoa, phúc lộc dồi dào, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vào 7h sáng thứ Bảy (15/10) có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường có sự bình tĩnh và tỉnh táo hiếm có trong công việc. Họ luôn đầy khôn ngoan và có năng lực nên có thể làm tốt mọi việc được giao phó, hoàn thành được những kế hoạch tự bản thân đặt ra.

Vào 7h sáng thứ Bảy (15/10), ngôi sao tốt lành chiếu vào cung số mệnh giúp cho những người tuổi Mão bắt đầu gặp nhiều may mắn về mọi mặt. Các phương diện đều thuận buồm xuôi gió, khéo đạt được lòng người.

Đúng 7h sáng Thứ Bảy (15/10): 3 con giáp đại phát toàn gia, Thần tài cho vàng, may mắn thăng hoa, phúc lộc dồi dào, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngôi sao may mắn này cũng rất vượng về tài lộc và sự nghiệp giúp họ đạt được những bước tiến mới cả về công việc lẫn quan hệ đồng nghiệp, đối tác. Sự nghiệp một đường hanh thông, đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo và mọi người, có cơ hội để thăng quan phát tài phát lộc, cuộc sống sung túc hơn hẳn thời gian đầu năm.

Khi đã gặp được “thiên thời, địa lợi”, chỉ còn thiếu yếu tố “nhân hòa” thì bản thân người thuộc con giáp này phải nỗ lực không ngừng, tranh thủ nắm bắt thời cơ để vận dụng tốt.

Thời điểm “cát tinh chiếu mệnh”, người tuổi Mão cũng sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn để gặt hái thành quả rực rỡ.

Tuổi Thìn

Vào 7h sáng thứ Bảy (15/10), Tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Có Chính Ấn tương trợ, sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng.

Đúng 7h sáng Thứ Bảy (15/10): 3 con giáp đại phát toàn gia, Thần tài cho vàng, may mắn thăng hoa, phúc lộc dồi dào, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng.

Lại thêm ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng, nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ

Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ

Vào ngày Chủ Nhật 16/10 sắp tới, 3 con giáp này sướng hơn cả tiên khi nhận được nguồn may mắn dồi dào vô cùng, dễ dàng làm giàu và hốt bạc thu vàng liên hồi khiến nhiều người ghen tỵ đỏ cả mặt.

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