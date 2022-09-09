Đúng 6h sáng ngày 10/9, 3 con giáp này vận đỏ càng rực, Thần Tài ưu ái, của cải lên hương, tiền lương tăng đột biến khiến người khác chỉ biết ao ước

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 21:10

6h sáng 10/9, 3 con giáp này sẽ có vận may "tới tấp", tiền bạc cũng tăng bội phần nhờ phúc khí đồi dào, vận đỏ như son.

Tuổi Hợi

Đúng 6h sáng ngày 10/9, 3 con giáp này vận đỏ càng rực, Thần Tài ưu ái, của cải lên hương, tiền lương tăng đột biến khiến người khác chỉ biết ao ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với các con giáp khác, tuổi Hợi có nhiều may mắn hơn hẳn. Lý do là vì những con giáp tuổi Hợi trời sinh có sẵn tính cách hiền lành, nhân hậu lại biết đối nhân xử thế nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Điều này khiến cho họ dù không có quá nhiều tham vọng nhưng luôn có cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Tuổi Hợi đến một giai đoạn nhất định sẽ phất lên nhanh chóng, theo tử vi 6h sáng 10/9 sẽ ngày càng thăng hoa và mỹ mãn về cả gia đạo lẫn tiền tài. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được thái độ sống khiêm tốn, biết người biết ta khiến cho vận mệnh về sau ngày càng phú quý, sung túc.

Tuổi Mão

Đúng 6h sáng ngày 10/9, 3 con giáp này vận đỏ càng rực, Thần Tài ưu ái, của cải lên hương, tiền lương tăng đột biến khiến người khác chỉ biết ao ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão là những người vợ, người mẹ đức hạnh điển hình, đoan trang, chồng con đều không sao, phụ nữ tuổi Mão cũng rất vượng phu ích tử, những đứa trẻ sinh ra không chỉ có ngoại hình tốt mà còn có cả tương lai tốt đẹp, nên duyên lành đức hạnh.

Con giáp tuổi Mão có tính cách mềm mỏng, giống người sống tình cảm, dễ mến, về sự nghiệp con cái đều có triển vọng lớn, nữ mạng tuổi Mão gặp nhiều may mắn, và người đàn ông kết hôn với cô ấy sẽ vượng theo. Tương lai giàu sang hoặc đắt giá, và mệnh không phải là người bình thường!

Tuổi Tuất

Đúng 6h sáng ngày 10/9, 3 con giáp này vận đỏ càng rực, Thần Tài ưu ái, của cải lên hương, tiền lương tăng đột biến khiến người khác chỉ biết ao ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 6h sáng 10/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế lên hương, làm gì cũng phải kiên trì, nếu không sẽ khó đạt được thành tựu.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, đừng bỏ cuộc giữa chừng, nếu bạn kiên trì thì thành công sẽ chờ đón bạn ở phía trước.

Tài vận hôm nay thể hiện trong công việc, bạn có thể gặp quý nhân và cho lời khuyên về một số cách kiếm tiền, chỉ cần biết buông bỏ và mạnh dạn thực hiện là có thể sớm có tin vui.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp #3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân