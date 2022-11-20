Đúng 5h ngày 20/11, 3 tuổi "thuận ý" Thần Tài: Phúc lộc đại phát, lộc đỏ như son, kinh doanh đại lợi, vốn 1 lời 10, tiền vàng chất núi

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 03:25

Chúc mừng những con giáp may mắn này vào 5h sáng 20/11 có thêm nhiều điềm báo tài lộc đỏ chói, làm ăn ngày càng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Đúng 5h ngày 20/11, 3 tuổi 'thuận ý' Thần Tài: Phúc lộc đại phát, lộc đỏ như son, kinh doanh đại lợi, vốn 1 lời 10, tiền vàng chất núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Tuất trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Tuy nhiên, vào 5h sáng 20/11, vận trình tuổi Tuất có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Tuất dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Đúng 5h ngày 20/11, 3 tuổi 'thuận ý' Thần Tài: Phúc lộc đại phát, lộc đỏ như son, kinh doanh đại lợi, vốn 1 lời 10, tiền vàng chất núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 5h sáng 20/11, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Đúng 5h ngày 20/11, 3 tuổi 'thuận ý' Thần Tài: Phúc lộc đại phát, lộc đỏ như son, kinh doanh đại lợi, vốn 1 lời 10, tiền vàng chất núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Tử vi cho biết từ 20/11 đến 25/11, những con giáp này bước vào đại vận may mắn, tài lộc nở hoa, trăm sự thuận lợi nê tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

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