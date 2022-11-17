Đúng 5h ngày 17/11: Ngọc Hoàng ưu ái, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp bứt phá làm giàu, nhận lộc tài khủng, kinh doanh đại phát, kim tiền thăng hoa

Tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất vào 5h sáng ngày 17/11. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể đạt nhiều bước tiến vượt bậc, thu về khoản tiền thưởng hậu hĩnh và không có gì phải lo lắng. Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện giúp con giáp này trên con đường cầu quan cầu chức.

Bản mệnh có thể tranh thủ thời cơ để bắt tay vào công việc, tạo ấn tượng tốt đẹp với người xung quanh, đặc biệt là cấp trên. Nếu nắm chắc cơ hội, bản mệnh có thể thu được khoản lời kha khá và để ra một khoản ngân sách cho việc mua sắm.

Tình duyên của tuổi Sửu cũng được dự báo diễn ra tốt đẹp. Người có cặp có đôi luôn được yêu thương. Dù không có nhiều thời gian bên nhau nhưng hai bên vẫn rất trân trọng và ngày càng yêu thương đối phương.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tử vi vào 5h sáng ngày 17/11 có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, người tuổi Hợi không có nhiều cảm xúc mãnh liệt trong tuần. Tuy điều này không gây ảnh hưởng gì xấu nhưng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của bạn.

Tuổi Tý

Từ 5h sáng ngày 17/11 theo tử vi 12 con giáp là ngày sao Thiên Phúc hoạt động mạnh mẽ nhất, tuổi Tý may mắn khi được ngôi sao này chiếu rọi mạnh mẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong tuần.

Là thời điểm mà tuổi Tý bắt tay vào thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, Tý đón nhận những gì thuận lợi, suôn sẻ nhất, có thể nói là "đầu xuôi đuôi lọt" nên việc thu về lợi nhuận là điều sớm muộn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vượng phát, những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, thời điểm đắc khởi khí lộc nên cả khách mới và khách hàng cũ đều tìm đến cơ sở kinh doanh của bạn thường xuyên.

Phương diện tình cảm vô cùng hạnh phúc, nhất là với những người đã có gia đình khả năng có tin vui từ phương xa hoặc đón một thành viên lâu ngày xa gia đình trở về.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.