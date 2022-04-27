Đúng 50 ngày tới, nhờ phúc lộc trời cho 3 con giáp có cơ may đổi đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, số dư trong tài khoản nhảy theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 15:16

được sao tốt chiếu rọi, cả công danh sự nghiệp lẫn tiền bạc của 3 con giáp này đều có những tín hiệu khả quan.

Tuổi Thân

Sau 1 năm Tân Sửu 2021 nhiều khó khăn và trở ngại, những người tuổi Mùi bước vào năm Nhâm Dần với 1 tâm thế khác hẳn. Áp lực giảm bớt, tuổi Mùi dễ dàng đưa ra các quyết sách dứt khoát, làm gì cũng vượng, khiến người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ

Người cầm tinh con giáp Thân, trong vòng 50 ngày sẽ có vận may lên trời, tiền gửi ngân hàng vượt 10 triệu, giàu có. Sự nghiệp thăng tiến rõ rệt và sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, có thể đàm phán một số dự án lớn hoặc sau khi hoàn thành một công việc quan trọng nào đó, khả năng kinh doanh được sếp khẳng định và khen ngợi, lương bổng cũng sẽ được cải thiện ở mức độ nhất định.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần, các mối quan hệ trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân của họ đều được cải thiện khi tuổi Mùi dễ kết thân và mở rộng được mạng lưới làm ăn của mình. Nhận được sự khích lệ và ủng hộ của người khác, tuổi Mùi thăng tiến rõ rệt trong công việc, lương thưởng cũng tăng, giúp cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, ổn định.

Đúng 50 ngày tới, nhờ phúc lộc trời cho 3 con giáp có cơ may đổi đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, số dư trong tài khoản nhảy theo cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, 50 ngày tới, tuổi Mùi có cơ may tài chính rất lớn, nhất là những người làm về kinh doanh sẽ có quý nhân trợ giúp, giành được dự án hoặc hợp đồng mới, nên biết tận dụng để làm giàu. Những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ nhận được những thông tin quan trọng hoặc có được đánh giá tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến và thành công trong công việc của họ.

Tuổi Tuất

Muốn phát triển trong 50 ngày tới, người tuổi Tuất hãy tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết “chỉ đâu đánh đấy”.

 

Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn bạn cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình.

 

Đặc biệt, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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