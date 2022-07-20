Đúng 5 ngày tới (21/7 - 25/7), nhà tiên tri mù mạnh dạn phán truyền, 3 con giáp lấy bao đựng tiền, hỷ sự liên miên, công danh thăng tiến, hạnh phúc viên mãn khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 05:12

Đúng 5 ngày tới (21/7 - 25/7), 3 con giáp may mắn hỷ sự liên miên, công danh thăng tiến, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào đúng 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn này có thu nhập ổn định từ nhiều nguồn cả nghề chính lẫn phụ. Chi tiêu của bản mệnh cũng vì thế mà trở nên thoải mái theo ý mình. Đặc biệt, những biểu hiện xuất sắc trong công việc chính là bước đà vững chắc để bản mệnh thăng quan tiến chức, lương thưởng hậu hĩnh hơn.

Các mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy các kế hoạch hợp tác làm ăn, giao lưu tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở cho công ty của mình.

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Người tuổi Mùi vào đúng 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào đúng 5 ngày tới vận trình khởi phát, may mắn dồi dào. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công chuyện làm ăn, kinh doanh của con giáp không gặp các rắc rối nghiêm trọng. Mọi kế hoạch vẫn tiến triển như mong đợi, bản mệnh cứ an tâm thực hiện theo dự tính thì sẽ thu được thành tích như mong đợi.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh gắn kết mối lương duyên cho các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Người độc thân có sức cuốn hút đặc biệt với những người khác giới.

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Người tuổi Sửu vào đúng 5 ngày tới vận trình khởi phát, may mắn dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào đúng 5 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp này có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên tích lũy một số vốn cho mình để chuẩn bị cho những kế hoạch lâu dài trong tương lai.

Về phương diện tình cảm, thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà con giáp này. Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao.

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Người tuổi Thìn vào đúng 5 ngày tới cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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