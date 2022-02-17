Đúng 49 ngày tới, vận mệnh xoay chuyển bất ngờ, 3 con giáp này hóa hung thành cát, tài vận vượt trội, lộc khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 05:30

Tử vi 49 ngày tới cho thấy, 3 con giáp này phát tài phát lộc, công thành danh toại, chạm đến đỉnh vinh hoa.

Tuổi Dậu

Bản mệnh trước đây thường hay mắc phải những sai lầm không đáng có như cao ngạo, phô trương quá mức, hay khoe mẽ, phô trương nên có những khi dù đã gần đạt đến thành công thì lại bị hạ bệ một cách không hề thương tiếc. Tuy nhiên, đúng 49 ngày tới, mọi người sẽ được chứng kiến sự biến chuyển cực kỳ lớn cả trong tính cách, suy nghĩ, cách sống của con giáp này.

Vận mệnh xoay chuyển theo hướng tốt đẹp hơn khi mà con giáp này tìm được đúng mục tiêu phấn đấu cho mình. Có nhân duyên tốt, có nghị lực, có tài năng, chuyện tuổi Dậu phát tài phát lộc chẳng có gì lạ lùng. Sự may mắn ấy sẽ kéo dài nếu như con giáp này giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn.

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Tử vi 49 ngày tới có nói, người tuổi Tý sẽ thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 49 ngày tới có nói, người tuổi Tý sẽ thành công vang dội, nhưng thành công đó sẽ không đến một cách dễ dàng. Với những người đang làm trong lĩnh vực môi giới hay bán hàng, họ nên chuẩn bị kế hoạch một cách chi tiết và chu đáo.

Và đừng quên đừng bao giờ hành động một cách liều lĩnh hay đầu tư mạo hiểm vì đó là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, dù may mắn về chuyện tài chính song năm nay người tuổi Tý có hạn về sức khỏe nên cần chú ý việc đi lại cũng như cẩn thận trong chuyện ăn uống và chăm sóc sức khỏe của bản thân để giảm thiểu các rủi ro.

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Theo tử vi, đúng 49 ngày tới là thời điểm rất vượng cát khí của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, đúng 49 ngày tới là thời điểm rất vượng cát khí của người tuổi Tỵ. Trong thời gian này, bản mệnh rất thích hợp để tiến hành những công việc quan trọng, những dự định ấp ủ bấy lâu. Nhờ cát khí vượng, khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn trông thấy.

Hãy bỏ qua những tự ti vì kinh nghiệm chưa có hay mọi sợ sệt để tiến lên phía trước, tự tin nắm bắt cơ hội. Tất cả có thể chỉ là do bạn chưa phát huy hết tiềm lực của mình. Đừng để những khó khăn trước mặt làm bản thân chùn bước. Bình tĩnh, tự tin, nhất định 49 ngày tới lộc lá của con giáp này sẽ xum xuê bất ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 17/2, vận khí tăng hạng, 3 con giáp này làm giàu dễ như chơi, vung tay là có tiền, mở cửa là có quý nhân đứng chờ

Sau ngày 17/2, vận khí tăng hạng, 3 con giáp này làm giàu dễ như chơi, vung tay là có tiền, mở cửa là có quý nhân đứng chờ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, ông Trời mủi lòng thương xót, 3 con giáp này sau ngày 17/2 lộc lá triền miên, công danh thành đạt, vận trình sung túc.

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