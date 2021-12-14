Đúng 45 ngày tới, Phật Bà ban phước 3 con giáp sắm túi đựng tiền, xây ga-ra đậu xe mới 4 bánh

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 16:00

3 con giáp đón lộc bất ngờ thời gian tới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, và đặc biệt rất nhạy bén với kim tiền và sẽ luôn phấn đấu để có một cuộc sống sung túc, giàu có nhất. 

Thời gian 45 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Hỉ Đức”, áp chế được hoàn toàn hạn tiểu nhân thời gian trước đây, đồng thời mang đến may mắn trong việc kiếm tiền, phát tà cho con giáp này. Cùng với sự nhanh nhẹn và nắm bắt thời cơ, người tuổi Tý có thể khai thác được những cơ hội mà không phải ai cũng nhận biết được từ việc đầu tư, kinh doanh nên thu về không ít lợi nhuận. 

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 Tý thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tự tin, có cách nghĩ cách làm đa dạng phong phú và cũng là người năng động, dám nghĩ dám làm, luôn thích tiến lên phía trước. Thời gian 45 ngày tới, vận may kéo đến, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đổi đời, phất lên nhanh chóng, thậm chí có thể “giàu có chỉ sau một đêm”.

Bên cạch đó, những người làm công ăn lương do luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc, mà được cấp trên đánh giá cao, sẽ được tăng chức tăng lương, tăng thưởng. Người làm ăn kinh doanh sẽ có thêm nhiều hợp đồng và khách hàng tiềm năng. Nhờ làm việc nghiêm túc lại có tâm, người tuổi này thành công trong công việc, đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, cơ trí, lại luôn biết tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho bản thân, dễ dàng và nhanh chóng thăng tiến hơn người khác. Chưa kể, bạn vốn bản tính khôn ngoan, có chủ kiến và có nguyên tắc. Họ có tinh thần làm việc nghiêm túc, vững vàng. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ được thái độ sống tích cực.

Thời gian 45 ngày tới, do được Thần Tài chỉ điểm, tài vận vượng, sự nghiệp vượng, tình cảm thăng hoa. Người tuổi Thân sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao may mắn, làm việc gì cũng thành công nối tiếp thành công, giàu có càng thêm giàu có, hạnh phúc càng thêm hạnh phúc. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, thu nhập tăng lên đáng kể. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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