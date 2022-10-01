Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10): ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên’, 3 con giáp đời đời hưởng phúc, tài vận hay tiền bạc lúc nào cũng đạt 100 điểm tròn trĩnh

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 18:00

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10), tử vi của 3 con giáp tuổi này không bao giờ phải lo lắng nghèo đói vì lộc trời ban, may mắn tới tấp.

Con giáp may mắn - Dậu

Những người thuộc con giáp này luôn tràn đầy lý tưởng và hi vọng cho tương lai. Nhiều người cho rằng mặc dù hứa hẹn nhưng họ có vẻ kiêu ngạo và ít khi giúp đỡ người khác. Thực thế không phải vậy.

Những người tuổi Dậu muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai.

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10): ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên’, 3 con giáp đời đời hưởng phúc, tài vận hay tiền bạc lúc nào cũng đạt 100 điểm tròn trĩnh - Ảnh 1
Người tuổi Dậu đạt nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10), họ cũng nhận thức được rằng con đường dẫn đến thành công sẽ rất khó khăn nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi họ có ước mơ của riêng mình và có niềm tin bất diệt rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thành công và hưởng cuộc sống giàu sang. Con giáp này dự đoán càng về hậu vận càng không phải lo lắng, yên tâm mà hưởng phúc lộc.

Con giáp may mắn - Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khá khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này là người khá nhanh nhẹn, quyết đoán.

Đầu óc họ "nảy số" rất nhanh. Họ có thể dùng nhiều cách để xử lý một vấn đề. Người tuổi này luôn cố gắng hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân.

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10), trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, họ luôn kiên trì và dũng cảm. Cho dù, phải nhận thất bại nặng nề, con giáp này vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai. Họ tin rằng cuộc đời có thăng, có trầm. Chỉ cần nỗ lực vươn lên, con giáp này sẽ thu về thành quả.

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10): ‘mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên’, 3 con giáp đời đời hưởng phúc, tài vận hay tiền bạc lúc nào cũng đạt 100 điểm tròn trĩnh - Ảnh 2
Con giáp Mùi luôn được hưởng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10), người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả.

Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

Con giáp may mắn - Thìn

Người tuổi Thìn chăm chỉ, tận tụy, làm việc gì cũng làm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng bởi luôn muốn thu về kết quả hoàn hảo nhất.

Đúng 4 ngày tới (2/10 - 5/10), cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái, tài vận của người tuổi Thìn có thể nói là khó ai bì kịp. Con giáp này sẽ có được sự hậu thuẫn và hỗ trợ lớn từ gia đình và bạn bè, nên có thể bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, mặc dù thách thức lớn nhưng sẽ lại thu về lợi nhuận khổng lồ.

Trong thời gian này, người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến và sự thay đổi hợp lý trong việc quản lý tài chính nên không chỉ kiếm được mà còn giữ được tiền nên càng ngày sẽ càng giàu có.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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