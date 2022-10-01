Tử vi ngày mới (2/10), nhờ CÁT TINH chiếu rọi: 3 con giáp này xoay chuyển số phận, liên tục đón tin vui TÀI – TÌNH - PHÚC, vận may tới tấp đến, hỷ sự giá đáo ào ạt trong ngày

Tử vi ngày mới (2/10), “song hỷ” lâm môn với con giáp Ngọ khiến tài vận của họ khởi sắc, sự nghiệp cũng phất lên như diều. Tiền bạc tự nhiên rơi vào tay họ thông qua những dự án, chương trình ngoài kế hoạch, chưa hề dự tính tới.

Theo tử vi 12 con giáp , người sinh năm Ngọ có quý nhân phù trợ, mệnh vượng tài vượng lộc, tổng thể cuộc đời nhiều may mắn, thuận lợi hơn người.

Tuổi Sửu có nhược điểm là bướng bỉnh, bốc đồng không giỏi kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, họ lại là người tốt bụng, chân thành, nhiệt tình. Với năng lực của bản thân cùng sự kiên trì, không ngại khó khăn, thêm một chút may mắn trời ban, đa số người tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Nắm bắt được cơ hội này, họ thỏa sức thể hiện bản thân nơi công sở, phát huy các tiềm năng, như cá gặp nước trong sự nghiệp, qua đó cũng thu được khoản lương hậu hĩnh, xứng đáng với những công sức bỏ ra.

Tuổi Sửu vốn không thích nói nhiều. Họ sẽ dùng hành động để chứng minh. Khi có được bước tiến lớn trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải, con giáp này vẫn chọn cuộc sống giản dị, chân thành và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Con giáp Sửu vận may khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới (2/10) nói rằng, vận trình của tuổi Sửu dần được cải thiện. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới để phát triển. Nếu tiếp tục nỗ lực, cố gắng không ngừng, thành công chắc chắn sẽ đến với tuổi Sửu.

Con giáp may mắn - Tuất

Tử vi ngày mới (2/10) cuộc sống tuổi Tuất có chuyển biến tích cực. Chưa kể vào đúng 10 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ một bước lên tiên. Những gì họ đã từng bỏ ra sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Không chỉ sự nghiệp có bước tiến quan trọng mà tài vận cũng dồi dào không ai sánh bằng. Tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ gầy dựng cơ ngơi vững chắc, bên cạnh đó tiền tài cũng tự động chạy vào túi nhiều đến mức không ai ngờ.

Dự kiến, cuối năm nay, cuộc sống tuổi Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ, tạo tiền đề để năm sau bứt phá trong sự nghiệp. Không những mua được nhà, xe mà còn có dư để làm ăn lớn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm