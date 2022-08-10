Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8): 3 con giáp may mắn đỏ trời, xoay chuyển càn khôn, từ hung hóa cát, hoan hỷ đón lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 18:45

Trong thời gian 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8), Thần Tài gọi tên cho lộc, 3 con giáp trúng vàng, may mắn bủa vây, vận mệnh của họ đổi đời khác hẳn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trời sinh hầu hết là những người mạnh mẽ, có khả năng quan sát tốt và hiếm khi hành động bồng bột. Họ cũng là những người tốt bụng, khoan dung, yêu trẻ con và ưa sạch sẽ, là những người của gia đình.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn có một nhược điểm, đó là tâm trạng hay thay đổi thất thường, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu biết kiểm soát cảm xúc tốt hơn, họ sẽ còn thành công nhiều hơn nữa trong năm nay. Ngoài ra, sắp tới sẽ là thời điểm tỏa sáng của họ, nên hãy tiếp tục duy trì tốt những gì đang có ở hiện tại, không nên thực hiện những thay đổi đột ngột thì sẽ có nhiều thành tựu.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8): 3 con giáp may mắn đỏ trời, xoay chuyển càn khôn, từ hung hóa cát, hoan hỷ đón lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8) sẽ là lúc người tuổi Thìn ăn nên làm ra và gặp được phước lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8) sẽ là lúc người tuổi Thìn ăn nên làm ra và gặp được phước lớn. Nếu biết định hướng đúng và nỗ lực hết mình, họ có thể sẽ phất lên nhanh chóng, không giàu có thì cũng có cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có thể không phải những người nổi bật hay xuất sắc nhất trong đám đông, nhưng họ lại là những người rất thực tế. Những người khác chỉ thích nói mà không thích làm, còn tuổi Hợi thì ngược lại.

Bên cạnh đó, với khả năng trực giác tốt, nắm bắt nhanh, tuổi Hợi cũng thường gặp may trong các vấn đề tiền bạc, được coi là ông "Thần tài" của mỗi gia đình.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8), tuổi Hợi có sự nghiệp tương đối ổn định, không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Đây là lúc mà tuổi Hợi gặp may trong công việc, tiền nong, mọi thứ thay đổi khiến họ cảm thấy đầy rực rỡ. Tử vi học có nói hết tháng 7 âm tuổi Hợi càng phất phát hơn nữa. Xui xẻo, vận hạn qua hế mang tới cho họ sự yên bình, thoải mái. Đây sẽ là lúc tuổi Hợi được Thần tài để ý, quý nhân giúp sức, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì 1 cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có sẽ nằm trong tầm tay của tuổi Hợi.

Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8): 3 con giáp may mắn đỏ trời, xoay chuyển càn khôn, từ hung hóa cát, hoan hỷ đón lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8), tuổi Hợi có sự nghiệp tương đối ổn định, không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Đây là lúc mà tuổi Hợi gặp may trong công việc, tiền nong, mọi thứ thay đổi khiến họ cảm thấy đầy rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 4 ngày cuối tuần này (11.8 - 14.8) này chỉ rõ những người tuổi Tuất thoát khỏi xui xẻo, chuẩn bị nghênh đón hỷ sự tới. Trong tháng mới người tuổi Tuất có thể nhận được những may mắn bất ngờ, vận thế đột nhiên tốt đẹp đặc biệt.

Những người tuổi Tuất còn được quý nhân tương trợ, vận thế nâng cao thêm một tầng. Đặc biệt là đường tài vận, nếu không được thu hoạch lời lãi lớn nhỏ, tuổi Tuất cũng có cơ hội thăng chức rất cao, quen biết thêm được một số mối quan hệ cực tốt, giúp sự nghiệp, đường làm ăn thêm phần sáng lạn, tài phú tăng vọt, khiến người người ghen tị đỏ mắt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), 3 con giáp bước qua xui xẻo, bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, tiền ập về tới tấp, vận trình tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, nháy mắt đã có tiền

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), 3 con giáp bước qua xui xẻo, bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, tiền ập về tới tấp, vận trình tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, nháy mắt đã có tiền

Những con giáp này đừng lo về tài vận của mình trong thời gian tới, họ nhanh chóng rũ bỏ mọi vận xui, đạt công danh, tình tiền như ý muốn.

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