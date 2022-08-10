Trời Phật ban ơn, 3 con giáp ‘trúng số khủng’, ôm khối tài sản cực lớn, tiền ập vào nhà trong 3 ngày tới (11/8 -13/8)

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 15:06

Trong 3 ngày tớ, những con giáp có cơ hội gặt hái tiền nhiều như nước, trúng số bủa vây không sao cản nổi.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mùi được được trời ban nhiều phước lành.

Trong 3 ngày tới (11/8 -13/8), tuổi Mùi sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mùi bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Theo đó, Mùi có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh. Tài vận người tuổi Mùi được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mùi tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Trời Phật ban ơn, 3 con giáp ‘trúng số khủng’, ôm khối tài sản cực lớn, tiền ập vào nhà trong 3 ngày tới (11/8 -13/8) - Ảnh 1
Con giáp Mùi của nả chất đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là mỗi ngày đều nỗ lực, chăm chỉ, không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ để có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Từ 3 ngày tới (11/8 -13/8) con giáp này hưởng lộc trời ban nên gặt hái không ít tài lộc. Công việc thăng tiến nhanh chóng, làm một mà thu mười, được cấp trên trọng dụng, được đồng nghiệp ngưỡng mộ, lương thưởng cũng vì thế mà tăng lên gấp nhiều lần thời gian trước đây.

Bản mệnh có thể tận hưởng cuộc sống giàu có, đầy đủ mà không phải lo lắng về cơm áo gạo trong thời gian tới.

Trời Phật ban ơn, 3 con giáp ‘trúng số khủng’, ôm khối tài sản cực lớn, tiền ập vào nhà trong 3 ngày tới (11/8 -13/8) - Ảnh 2
Người tuổi Dần là mỗi ngày đều nỗ lực, chăm chỉ, không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ để có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực chất, bản tính của người cầm tinh con ngựa rất đơn giản, lương thiện và thật thà. Con giáp này thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc. Tuy nhiên, tuổi Ngọ lại luôn may mắn hơn những con giáp khác. Con giáp này đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Vì vậy, trong 3 ngày tới (11/8 -13/8), công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định hơn thời gian trước.

Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày nữa (13.7 - 14.7 âm lịch), thời vận đã tới 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, giàu sang bất ngờ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Đúng 2 ngày nữa (13.7 - 14.7 âm lịch), thời vận đã tới 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, giàu sang bất ngờ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Theo dõi tử vi những ngày tới, có những con giáp vận trình tài lộc rất lên hương, họ có khả năng kiếm được tiền, tụ khí tụ tài vào túi.

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