Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, tình cảm thăng hoa chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:42

Thần Tài 'chiếu tướng' 3 con giáp có tiền, có tài, có danh, tình cảm thuận mọi bến bờ trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch tới đây.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ.

Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

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Con giáp Sửu trúng quả đậm gặt hái rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

 

Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Sửu làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Những con giáp Sửu độc thân cũng có cơ hội gặp được nửa kia trong tháng này thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Vận trình tình duyên của Sửu lên cao, chuyện tình cảm ngọt ngào sẽ khiến bạn mỉm cười.

Tuổi Mùi

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Mùi sẽ có thời điểm phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Mùi vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. Vận trình nhân duyên tích cực sẽ khiến những người cầm tinh con dê được khẳng định và ngưỡng mộ hơn. Bạn có thể chú ý đến việc chỉnh sửa ngoại hình để con người bạn trở nên năng động và quyến rũ hơn.

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, tình cảm thăng hoa chạm nóc - Ảnh 2
Con giáp Mùi giàu sang phú quý không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Thân có khoảng thời gian làm ăn suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, thu về được nguồn của cải lớn.

Tuổi Thân luôn chăm chỉ, cầu thị, không chịu lùi bước trước khó khăn. Trong công việc, con giáp dễ thích nghi với môi trường mới, làm ăn nghiêm túc, không ngừng vươn lên.

Những nỗ lực bền bỉ của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Người kinh doanh buôn may bán đắt, thu về nhiều tài lộc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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