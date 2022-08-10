Bài văn cúng Rằm tháng 7 ngoài trời chuẩn nhất cầu mong bình an đến với con người 

Bài văn cúng Rằm tháng 7 thường được tổ chức từ trong ra ngoài, theo 3 nghi thức lễ từ cúng Gia Thần đến cúng Gia Tiên và cuối cùng mới cúng Chúng sinh ngoài trời để cầu mong mưa thuận gió hòa, bình an đến với con người.

Trong ngày này, nghi thức lễ cúng chúng sinh, cô hồn được xem là quan trọng nhất thể hiện lòng từ bi của con người. Trong tục lệ cũng nói rõ, vào dịp Rằm tháng 7 mọi tội nhân, trong đó có những vong linh của gia đình, tộc họ mình đang bị giam cầm nơi địa ngục sẽ được dịp ra khỏi âm phủ để lên dương gian. Nhân dịp này các gia đình làm lễ dâng hương, cúng các đồ hàng mã cho vong linh người thân của gia đình mình. Ngoài ra, việc làm lễ cúng ngoài trời ngày Rằm còn thể hiện tấm lòng của người còn sống với người đã khuất, cũng là một dịp để tưởng nhớ công ơn những người đã hy sinh vì đất nước.

Nhân dịp này các gia đình làm lễ dâng hương, cúng các đồ hàng mã cho vong linh người thân của gia đình mình. Ảnh: Internet Theo thông lệ, việc cúng Rằm tháng 7 sẽ diễn ra vào đúng ngày 15/7 Âm lịch. Tuy nhiên, nhiều gia đình thực hiện nghi lễ sớm từ ngày mùng 2 đến ngày 14 Âm lịch và không cần xem ngày xấu hay tốt. Mâm cúng ngày lễ không cầu kì, đặc các món ăn trong mâm cúng được xem là phù hợp với các vong linh, cô hồn quanh năm đói khát, ‘không nơi nương tựa’ chúng dễ ăn dễ nuốt như: cháo trắng, muối và gạo, tiền mặt, nước lọc, khoai, sắn, ngô luộc, bánh kẹo, bỏng, oản, hoa quả, nến, nhang. Đặc biệt, chỉ nên cúng chay chứ không cúng mặn.

Mâm cúng ngoài trời Rằm tháng 7. Ảnh: Internet Ngoài ra, một số người còn chuẩn bị thêm đồ mã, giấy tiền cúng cô hồn. Ngoài ra, khi đặt tiền vàng ở trên mâm nên để theo 4 hướng và mỗi hướng nên đặt cây hương theo số lẻ 3, 5 hoặc 7. Văn khấn Rằm tháng 7 chuẩn nhất. Ảnh: Internet Bài cúng chúng sinh cô hồn ngoài trời ngày Rằm tháng 7 theo cuốn Tập tục và nghi lễ dâng hương – Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Trụ trì chùa Quán Sứ hiệu đính: Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy: - Đức Địa tạng vương Bồ Tát - Đức Mục Kiền Liên Tôn giả Kính lạy: - Ngài bản cảnh Thành hoàng - Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa - Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 Tín chủ con là……………………………………………….. Ngụ tại…………………………………………………………… Chúng con thành tâm kính xin: nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa ngục ra cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mồ không mả, lẩn khuất ở gốc cây, bụi cỏ, xó chợ, đầu đường, không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn, dù rằng chết vì lý do gì đều được về đây thụ hưởng lễ vật của tín chủ thỉnh mời: cơm canh, cháo bỏng, trầu cau, gạo muối, quả thực hoa đăng tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh. Kính xin phù hộ cho tín chủ và toàn gia người người khỏe mạnh, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, điều lành đưa tới, điều dữ mang đi. Cẩn cáo! Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam "Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con lạy Đức Phật Di Đà. Con lạy Bồ Tát Quan Âm. Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà Âm cung mở cửa ngục ra Vong linh không cửa không nhà Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương Gốc cây xó chợ đầu đường Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang Quanh năm đói rét cơ hàn Không manh áo mỏng, che làn heo may Cô hồn Nam Bắc Đông Tây Trẻ già trai gái về đây họp đoàn Dù rằng chết uổng, chết oan Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu Chết tai nạn, chết ốm đau Chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình Chết bom đạn, chết đao binh Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi Chết vì sét đánh giữa trời Nay nghe tín chủ thỉnh mời Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau Cơm canh cháo nẻ trầu cau Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh Gạo muối quả thực hoa đăng Mang theo một chút để dành ngày mai Phù hộ tín chủ lộc tài An khang thịnh vượng hoà hài gia trung Nhớ ngày xá tội vong nhân Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời Bây giờ nhận hưởng xong rồi Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần Tín chủ thiêu hoá kim ngân Cùng với quần áo đã được phân chia Kính cáo Tôn thần Chứng minh công đức Cho tín chủ con Tên là:.................................... Vợ/Chồng:............................... Con trai:................................. Con gái:.................................. Ngụ tại:................................... Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật" * Lưu ý: - Nếu viết văn khấn ra giấy để đọc thì ngay sau khi đọc xong liền hóa (đốt) văn khấn. - Cuối tuần hương thắp thêm mấy nén nữa rồi hóa các đồ hàng mã dâng cúng. Văn khấn thần linh Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Hôm nay là ngày rằm tháng 7……. Tín chủ chúng con là….. Ngụ tại……. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám! Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Văn khấn tổ tiên Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh. Tín chủ chúng con là…. Ngụ tại…. Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…. Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-van-cung-ram-thang-7-ngoai-troi-chuan-nhat-cau-mong-binh-an-den-voi-con-nguoi-490261.html