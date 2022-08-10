Bài văn cúng Rằm tháng 7 ngoài trời chuẩn nhất cầu mong bình an đến với con người 

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:17

Bài văn cúng Rằm tháng 7 thường được tổ chức từ trong ra ngoài, theo 3 nghi thức lễ từ cúng Gia Thần đến cúng Gia Tiên và cuối cùng mới cúng Chúng sinh ngoài trời để cầu mong mưa thuận gió hòa, bình an đến với con người.

Trong ngày này, nghi thức lễ cúng chúng sinh, cô hồn được xem là quan trọng nhất thể hiện lòng từ bi của con người. Trong tục lệ cũng nói rõ, vào dịp Rằm tháng 7 mọi tội nhân, trong đó có những vong linh của gia đình, tộc họ mình đang bị giam cầm nơi địa ngục sẽ được dịp ra khỏi âm phủ để lên dương gian. Nhân dịp này các gia đình làm lễ dâng hương, cúng các đồ hàng mã cho vong linh người thân của gia đình mình.

Ngoài ra, việc làm lễ cúng ngoài trời ngày Rằm còn thể hiện tấm lòng của người còn sống với người đã khuất, cũng là một dịp để tưởng nhớ công ơn những người đã hy sinh vì đất nước.

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Nhân dịp này các gia đình làm lễ dâng hương, cúng các đồ hàng mã cho vong linh người thân của gia đình mình. Ảnh: Internet

 Theo thông lệ, việc cúng Rằm tháng 7 sẽ diễn ra vào đúng ngày 15/7 Âm lịch. Tuy nhiên, nhiều gia đình thực hiện nghi lễ sớm từ ngày mùng 2 đến ngày 14  Âm lịch và không cần xem ngày xấu hay tốt.

Mâm cúng ngày lễ không cầu kì, đặc các món ăn trong mâm cúng được xem là phù hợp với các vong linh, cô hồn quanh năm đói khát, ‘không nơi nương tựa’ chúng dễ ăn dễ nuốt như: cháo trắng, muối và gạo, tiền mặt, nước lọc, khoai, sắn, ngô luộc, bánh kẹo, bỏng, oản, hoa quả, nến, nhang. Đặc biệt, chỉ nên cúng chay chứ không cúng mặn.

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Bài văn cúng Rằm tháng 7 ngoài trời chuẩn nhất cầu mong bình an đến với con người  - Ảnh 3
Mâm cúng ngoài trời Rằm tháng 7. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một số người còn chuẩn bị thêm đồ mã, giấy tiền cúng cô hồn. Ngoài ra, khi đặt tiền vàng ở trên mâm nên để theo 4 hướng và mỗi hướng nên đặt cây hương theo số lẻ 3, 5 hoặc 7.

Bài văn cúng Rằm tháng 7 ngoài trời chuẩn nhất cầu mong bình an đến với con người  - Ảnh 4
Văn khấn Rằm tháng 7 chuẩn nhất. Ảnh: Internet

Bài cúng chúng sinh cô hồn ngoài trời ngày Rằm tháng 7 theo cuốn Tập tục và nghi lễ dâng hương – Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Trụ trì chùa Quán Sứ hiệu đính:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

- Đức Địa tạng vương Bồ Tát

- Đức Mục Kiền Liên Tôn giả

Kính lạy:

- Ngài bản cảnh Thành hoàng

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa

- Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Tín chủ con là………………………………………………..

Ngụ tại……………………………………………………………

Chúng con thành tâm kính xin: nhân ngày xá tội vong nhân, âm cung mở cửa ngục ra cho phép vong linh các cô hồn không nơi nương tựa, không mồ không mả, lẩn khuất ở gốc cây, bụi cỏ, xó chợ, đầu đường, không manh áo mỏng, đêm ngày lang thang, quanh năm đói rét cơ hàn, dù rằng chết vì lý do gì đều được về đây thụ hưởng lễ vật của tín chủ thỉnh mời: cơm canh, cháo bỏng, trầu cau, gạo muối, quả thực hoa đăng tiền vàng, quần áo đủ màu đỏ xanh.

Kính xin phù hộ cho tín chủ và toàn gia người người khỏe mạnh, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, điều lành đưa tới, điều dữ mang đi.

Cẩn cáo!

Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

"Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn Nam Bắc Đông Tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:....................................

Vợ/Chồng:...............................

Con trai:.................................

Con gái:..................................

Ngụ tại:...................................

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật"

* Lưu ý:

- Nếu viết văn khấn ra giấy để đọc thì ngay sau khi đọc xong liền hóa (đốt) văn khấn.

- Cuối tuần hương thắp thêm mấy nén nữa rồi hóa các đồ hàng mã dâng cúng.

Văn khấn thần linh Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn tổ tiên Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

Cách chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 đơn giản và đầy đủ nhất cho gia chủ nhận lộc trời ban, mang lại may mắn, bình an cho gia đình

Cách chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 đơn giản và đầy đủ nhất cho gia chủ nhận lộc trời ban, mang lại may mắn, bình an cho gia đình

Hàng năm, mỗi khi đến Rằm tháng 7 âm lịch, các gia đình lại tất bật chuẩn bị các mâm cỗ cúng để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, gia đạo bình an.

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