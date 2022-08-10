Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), 3 con giáp bước qua xui xẻo, bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, tiền ập về tới tấp, vận trình tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, nháy mắt đã có tiền

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 17:43

Những con giáp này đừng lo về tài vận của mình trong thời gian tới, họ nhanh chóng rũ bỏ mọi vận xui, đạt công danh, tình tiền như ý muốn.

Tuổi Mão

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), người tuổi Mão sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế trở thành người giàu có, khi tài lộc cứ thế chảy vào túi, được cả phúc, được cả tài.

Trong thời gian này người tuổi Mão sẽ gặp được các mối quan hệ xã giao của họ đều rất tốt đẹp, có thể trợ lực rất nhiều trong sự nghiệp hay làm ăn kinh doanh. Nhờ vậy, làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kể cả không tham công tiếc việc, không muốn danh vọng cao, chỉ muốn công việc sự nghiệp ổn định, tuổi Mão cũng có thể gặp được may mắn, có lộc lá trong khoảng thời gian này.

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), 3 con giáp bước qua xui xẻo, bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, tiền ập về tới tấp, vận trình tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, nháy mắt đã có tiền - Ảnh 1

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), người tuổi Mão sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế trở thành người giàu có, khi tài lộc cứ thế chảy vào túi, được cả phúc, được cả tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cũng dính hạn trong năm và được khuyên là cần phải cẩn trọng hơn đồng thời, khi thời cơ đến, họ cũng phải biết nắm bắt, tùy cơ ứng biến thì mới mong vượt qua năm 2022 một cách suôn sẻ.

Theo các chuyên gia phong thủy, trước đó là thời điểm khá căng thẳng với tuổi Tý. Họ dễ gặp phải tiểu nhân ở nơi làm việc, thậm chí bị đâm sau lưng, trải qua những mâu thuẫn, hiểu lầm trong các mối quan hệ công việc cũng như trong chuyện tình cảm, nhất là trong tháng cô hồn này.

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), Tý sẽ liên tiếp đón nhiều tin vui đến với mình. Được Thần tài ưu ái, tuổi Tý trở lại phong độ trước đây, bắt nhịp tốt với công việc, các dự án từng đầu tư vào thời điểm đầu năm và giữa năm sẽ cho kết quả tốt, bảo đảm cho họ nguồn thu ổn định và đáng kể hơn. Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Tý càng gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, xui xẻo thì đã lùi xa nên cuộc sống của họ cũng vô cùng viên mãn, sung túc.

Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), 3 con giáp bước qua xui xẻo, bắt đầu chuỗi ngày may mắn bất tận, tiền ập về tới tấp, vận trình tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, nháy mắt đã có tiền - Ảnh 2
Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), Tý sẽ liên tiếp đón nhiều tin vui đến với mình. Được Thần tài ưu ái, tuổi Tý trở lại phong độ trước đây, bắt nhịp tốt với công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người thật thà, sống nghĩa hiệp, trọng tình cảm và rất chăm chỉ. Thế nhưng, cũng từ kiểu tính cách này mà người tuổi Tuất lại sở hữu một đặc điểm, mà trong một số trường hợp, nó lại là điểm yếu, đó là quá quan tâm chăm sóc đến người khác mà đôi khi lại bỏ quên bản thân.

Chính vì thế, nhiều khi người tuổi Tuất có cuộc sống rất thiệt thòi. Họ luôn muốn đóng vai trò như những vị thần hộ mệnh, bảo vệ những người họ yêu thương, trong khi chính bản thân họ cũng cần điều đó. Họ đã có một năm 2021 không mấy suôn sẻ, nhưng may mắn là năm 2022 sẽ là thời điểm tươi sáng hơn nhiều với họ, với những thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi học có nói, thời điểm khó khăn nhất với người tuổi Tuất kéo dài từ giữa năm đến tháng 5 dương. Điều này cũng có nghĩa là, từ đầu tháng 5 âm trở đi, mọi chuyện xui xẻo với người tuổi Tuất đã dần qua hết, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp. Trong 2 ngày giữa tuần này (11.8 - 12.8), họ sẽ gặp được vận may bất ngờ, có thể trở nên giàu có trong chốc lát và hứa hẹn có một cái cuộc sồng vô cùng sung túc cùng một khởi đầu tươi sáng vào đầu năm sau.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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