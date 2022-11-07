Đúng 3h sáng mai (8/11/2022), Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, sự nghiệp tương lai xán lạn, tài lộc bùng nổ, cuộc sống giàu có

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 16:49

Theo tử vi 12 con giáp đúng 3h sáng mai (8/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp có bước thăng tiến vèo vèo, tài lộc rực rỡ, cuộc sống hạnh phúc ấm no.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán vào đúng 3h sáng mai (8/11/2022) nhờ có Cát tinh ghé thăm mang lại cho người tuổi Dần cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Cụ thể với người làm công sở, thời gian này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Tuy nhiên, để có được các điều này bản thân bạn cần phải nắm thật chắc cơ hội đến với mình. 

Ngoài ra bước sang ngày mai, Dần sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

con giap 1
Tử vi dự đoán vào đúng 3h sáng mai (8/11/2022) nhờ có Cát tinh ghé thăm mang lại cho người tuổi Dần cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Cụ thể với người làm công sở, thời gian này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Tuy nhiên, để có được các điều này bản thân bạn cần phải nắm thật chắc cơ hội đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp đúng 3h sáng mai (8/11/2022) con đường hậu vận của người tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều về công việc, mọi việc làm đều thuận buồm xuôi gió. Những dự án bạn nhận được trước đó nhanh chóng được bạn xử lí gọn gàng, trọn vẹn. 

Trong khoảng thời gian tới đây cho biết nhờ có sự xuất hiện của quý nhân phù trợ nên mọi quyết định đều được bạn đưa ra sáng tạo, độc đáo. Họ cũng chính là những người sẵn sàng nâng đỡ cho bạn trong thời gian sắp tới. Cụ thể trong công việc, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức nhờ vào khoảng thời gian nỗ lực vừa qua. 

Không chỉ xuất sắc trong công việc, đường kinh doanh của Tý cũng thuận lợi không kém khi trở nên niềm nở chân thành mà dễ dàng chinh phục được cảm tình của khách hàng, để lại ấn tượng tốt sẽ giữ chân được khách hàng cho những lần mua hàng sắp tới. 

con giap 2
Trong khoảng thời gian tới đây cho biết nhờ có sự xuất hiện của quý nhân phù trợ nên mọi quyết định đều được bạn đưa ra sáng tạo, độc đáo. Họ cũng chính là những người sẵn sàng nâng đỡ cho bạn trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Con giáp này chịu khó mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác nhằm giải thiểu những rủi ro không đáng có cản trợ sự phát triển sự nghiệp của bạn. 

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi. Nguồn kinh tế ổn định khi một số người còn trúng số độc đắc, thậm chí là tiền tỷ. 

con giap 3
Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 8 ngày tới (8/11 - 15/11), Quý nhân tương trợ, 3 con giáp như phượng hoàng tái sinh, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc vượng phát, tiền của dồi dào, vận trình thuận lợi đủ đường

Tử vi 8 ngày tới (8/11 - 15/11), Quý nhân tương trợ, 3 con giáp như phượng hoàng tái sinh, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc vượng phát, tiền của dồi dào, vận trình thuận lợi đủ đường

Tử vi 8 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn tài lộc rực rỡ, tiền bạc không thiếu, nợ nần trả hết, sự nghiệp thành công xuất sắc trong khoảng thời gian tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi thứ ba ngày 8/11/2022 tử vi thứ Ba

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 7 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy