Đúng 30 ngày tới, cục diện ngũ hành thay đổi, lại có Lục hợp trợ giúp, tài lộc của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 09:12

3 con giáp này sẽ được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngời. Nhờ đó mà họ sẽ cởi gỡ được khó khăn, chặn lại cơ hội kiếm tiền, may mắn đến.

Tuổi Dậu

Thời gian trước, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều áp lực, khó khăn về kinh tế, hao tài, tốn của. 30 ngày tới, đặc biệt từ cuối tháng 4, con giáp tuổi Dậu có sự khởi sắc, tuy nhiên tài chính vẫn không được dư dả lắm. 

Muốn được sung túc, khôi phục lại kinh tế như lúc giàu có thì cần phải có thời gian tích lũy mới được. 

Sau vài tháng nghỉ ngợi, 30 ngày, con giáp tuổi Dậu sẽ được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngời. Nhờ đó mà người tuổi Dậu sẽ cởi gỡ được khó khăn, chặn lại cơ hội kiếm tiền, may mắn đến. Thêm vào đó quý nhân sẽ xuất hiện và đưa ra trợ giúp, khiến con giáp tuổi Dậu dần dần thoát khỏi khó khăn. 

Vận may nối tiếp vận may, mọi chuyện của người tuổi Dậu trong tháng tới sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, họ cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì mới có khả năng tích lũy tài sản, giàu có trong thời gian tới. 

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa phần đều là những người thông minh, cầu toàn. Tuy nhiên sự nghiệp của họ không phải êm đềm ngay, họ thường phải mất một vài năm vất vả, long đông. Tuy nhiên trong vòng 30 ngày tới đây, người ầm tinh con Rắn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, hưởng thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đặc biệt là có khả năng phát tài cao.

Đúng 30 ngày tới, cục diện ngũ hành thay đổi, lại có Lục hợp trợ giúp, tài lộc của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Không chỉ đường tài vận rộng mở, người tuổi Tỵ còn có sự nghiệp phát triển khi gặt hái được những thành công cao trong công việc. Những nỗ lực và đóng góp của bạn trong công ty, tổ chức, doanh nghiệp… sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng.

Tuổi Mão

Thời gian 30 ngày tới, những người cầm tinh con Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Mão sẽ lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. 

Song con giáp này vốn là người thật thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.

Trong thời gian tới tuổi Mão không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo 

Tháng 3 âm lịch vận khí rực rỡ: Top con giáp "uống cạn lộc Thần Tài" tiền bạc bội thu - gạt đi không hết!

Tháng 3 âm lịch vận khí rực rỡ: Top con giáp "uống cạn lộc Thần Tài" tiền bạc bội thu - gạt đi không hết!

Tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót