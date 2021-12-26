Đúng 3 tuần tới, ba con giáp 'đảo ngược tình thế': Vận may tràn về, tiền tài 'chảy ào' vào túi, tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vận may tràn về, tiền tài 'chảy ào' vào túi, tình duyên bừng sáng đúng 3 tuần nữa.

Tuổi Dần

Trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Được nhiều sao tốt chiếu rọi, chỉ cần biết khai thác nguồn năng lượng tích cực vốn sẵn có của bản thân thì mọi thứ tự khắc sẽ suôn sẻ, thu nhập cũng ngày một tăng lên.

Bên cạnh đó, bạn có phong cách cuốn hút nên thường được người khác phái để ý, có thể coi là những người đào hoa. Do đó, bạn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng được một mối quan hệ nghiêm túc.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp này thường là những người kiên trì, vững vàng, đáng tin cậy, đã làm gì là sẽ có trách nhiệm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng, do đó, họ được yêu mến và tin tưởng cả trong công việc lẫn cuộc sống. Đồng thời, bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt để cải thiện công việc mà mình đang theo đuổi.

Những cặp đôi sẽ cảm thấy tình cảm sâu sắc hơn và muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ xảy ra khi bạn vẫn hướng về người ấy của mình. Những người mới sẽ xuất hiện, dù trong công việc hay cuộc sống, và đó cũng là những cám dỗ thử thách tình cảm của bạn. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ  liên tục trong thời gian này. Bạn nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới. Ngoài ra, bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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