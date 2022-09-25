Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng Nam Tào, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 18:09

Tử vi tiên đoán ba con giáp sau sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh trong hai ngày này.

Tuổi Tỵ

Thời gian trước một vài khó khăn trong sự nghiệp xuất hiện vào tuần mới lại khiến người tuổi Tỵ tìm được động lực để cố gắng hết sức mình, không đầu hàng nghịch cảnh. Hiện tại tuổi Tỵ đã nghĩ tích cực hơn và khó khăn chính là yếu tố giúp bạn rèn luyện bản thân để phát triển nhanh chóng hơn.

Phương diện tài lộc khá sáng sủa vào đầu tuần. Người làm ăn kinh doanh gây dựng được quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác nên đơn đặt hàng lúc nào cũng đổ về tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, nhưng những gì nhận được là hoàn toàn xứng đáng. 

Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng Nam Tào, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tuần. Trải qua hiểu lầm và mâu thuẫn, bạn và người ấy thêm hiểu và bao dung cho nhau. Bạn cũng biết cách làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

Tuy nhiên, dù công việc của con giáp may mắn tuần này có hanh thông, thuận lợi đến đâu thì bạn vẫn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, chớ làm việc quá sức. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Đừng phung phí sức khỏe của bản thân, kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người chắc chắn, năng lực làm việc xuất chúng, khi đã quyết định việc gì thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bắt đầu từ hai ngày cho đến hết năm, người tuổi Dần sẽ có cơ hội thể hiện được hết tài năng của mình, từ đó nhận được sự tín nhiệm, tin dùng của cấp trên nên thành công sẽ đến rất nhanh với con giáp này.

Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng Nam Tào, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thu nhập của người tuổi Dần cũng sẽ có sự khác biệt to lớn với năm cũ, công việc thuận lợi chính là nguyên nhân giúp con giáp này có một nguồn thu nhập khủng.

Tuổi Hợi

Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng Nam Tào, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi hiền lương, chăm chỉ, chịu khó, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn nên được nhiều người yêu mến do đó vận khí, phúc khí luôn dồi dào. Càng về cuối tháng 9, do được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này liên tiếp gặt hái được thành công trong công việc. Điều này khiến cho thu nhập tăng cao, gấp ba, gấp bốn thời gian trước đây. Người tuổi Hợi không còn phải buồn phiền vì thiếu tiền nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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