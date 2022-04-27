Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp "đen hết phần thiên hạ: Tý cẩn thận tiểu nhân đố kỵ, Tuất phòng kẻ xấu hãm hại, Thân cẩn trọng trước mọi quyết định

3 ngày tới, tuổi Tý nên cẩn trọng có tiểu nhân đố kỵ, gây khó khăn. Với tính cách nghĩ sao nói vậy, không quan tâm đến cảm xúc người của mọi người xung quanh, vô tình khiến người tuổi Tý tự rước họa cho bản thân.

Trước những tình huống này, người tuổi Tý cần cư xử một cách khéo léo hơn, chớ nóng vội, nên kiềm chế cảm xúc tránh tình trạng làm cho các mối quan hệ bị phá vỡ và công việc cũng vì thế cũng chẳng mấy hiệu quả và nhanh chóng. Bạn và đối phương nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, và đưa ra những cách xử lý sao cho hiệu quả nhất.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên cảnh giác nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Người tuổi Thìn dù có vướng vào bất kỳ chuyện gì thì cũng nên giữ bình tĩnh, đừng bốc đồng và hành xử theo cảm tính. Đặc biệt, trong lúc nóng giận đừng tuông ra những lời không mấy hay ho để tiểu nhân có thể lợi dụng cơ hội đó để hãm hại.

Thổ vượng cho thấy, nếu những người tuổi Thìn đáng còn độc thân thì sẽ có xu hướng khép mình và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Có thể vì con giáp này chưa bước ra khỏi những mối tình trước đó, nên luôn sợ hãi mình sẽ tiếp tục chịu tổn thương.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên thận trọng trước những quyết định của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối khi chịu tác động của cục diện tương hại, có thể về tình yêu, công việc và các mối quan hệ xung quanh,...Đây là lúc con giáp này cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết để có thể đưa ra những lựa chọn chính xác cho bản thân.

Chỉ cần một quyết định sai lầm, tất cả mọi nỗ lực cố gắng của người tuổi Thân từ trước đến giờ có thể đổ sông đổ biển, biến mất trong gang tất.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.